Зеленский и Трамп проводят переговоры: первые подробности

Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят переговоры в формате телефонного разговора.

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Зеленский и Трамп проводят телефонный разговор / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает 24 канал.

Он добавил, что все подробности разговора сообщат позже после его завершения.

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