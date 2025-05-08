Зеленский и Трамп проводят переговоры: первые подробности

Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят переговоры в формате телефонного разговора.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает 24 канал.
Он добавил, что все подробности разговора сообщат позже после его завершения.
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