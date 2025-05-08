Трамп анонсировал новые переговоры с Зеленским - что известно

Президент США отметил важность ратификации украинским парламентом соглашения с США по полезным ископаемым и анонсировал разговор с Владимиром Зеленским.

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Трамп заявил, что "ценит" сегодняшнее решение Верховной Рады / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

О чем сказал Трамп:

США ценят ратификацию украинским парламентом соглашения об ископаемых

Переговоры с Зеленским состоятся "чуть позже"

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам ратификации Верховной Радой соглашения по редкоземельным металлам. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп отметил, что Украина и США недавно заключили соглашение по полезным ископаемым, которое уже получило полное утверждение и ратификацию со стороны украинского парламента

видео дня

"Мы это ценим", - сказал Трамп.

Он также анонсировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский, который состоится "чуть позже"

"Соглашение теперь полностью подписано и ратифицировано. И у нас есть доступ к огромному количеству очень высококачественных редкоземельных элементов", - добавил президент США.

Что предусматривает соглашение с США / Инфографика: Главред

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала подписанное между Украиной и США соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что решение поддержали 338 парламентариев.

Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, это соглашение является свидетельством стремления США поддержать Украину в ее стремлении сохранить суверенитет и обеспечить мирное и свободное будущее.

В то же время, по словам Железняка, документ не содержит никаких положений о гарантиях безопасности и не имеет определённого срока действия.

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