Трамп анонсировал новые переговоры с Зеленским - что известно

О чем сказал Трамп:
- США ценят ратификацию украинским парламентом соглашения об ископаемых
- Переговоры с Зеленским состоятся "чуть позже"
Президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам ратификации Верховной Радой соглашения по редкоземельным металлам. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Белом доме.
Трамп отметил, что Украина и США недавно заключили соглашение по полезным ископаемым, которое уже получило полное утверждение и ратификацию со стороны украинского парламента
"Мы это ценим", - сказал Трамп.
Он также анонсировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский, который состоится "чуть позже"
"Соглашение теперь полностью подписано и ратифицировано. И у нас есть доступ к огромному количеству очень высококачественных редкоземельных элементов", - добавил президент США.
Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 мая Верховная Рада ратифицировала подписанное между Украиной и США соглашение о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что решение поддержали 338 парламентариев.
Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, это соглашение является свидетельством стремления США поддержать Украину в ее стремлении сохранить суверенитет и обеспечить мирное и свободное будущее.
В то же время, по словам Железняка, документ не содержит никаких положений о гарантиях безопасности и не имеет определённого срока действия.
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