Для чего в России анонсировали удар по Киеву Орешником - раскрыта скрытая цель

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, для чего на самом деле в РФ снова заговорили об ударах Орешником и какие на самом деле цели преследует Кремль.

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Раскрыта скрытая цель угроз России ударить по Киеву Орешником / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Жданов:

Путин угрозами Орешником пытается спасти парад в Москве

Эффективность Орешника - "идиотизм палаты №6"

Удар Орешником без ядерной части это лишь психологическое давление

Россияне снова заговорили об ударе ракетой Орешник по Украине. Ключевой целью Кремля является запугивание Украины, чтобы она воздержалась от ударов по РФ и путинский парад в Москве все-таки состоялся. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его мнению, Путин пытается спасти 9 мая и свое "победобесие", используя для этого все имеющиеся средства.

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"Если бы Путин хотел наказать Украину или принудить к чему-то, он бы отдал приказ применить Орешник, например, нанести им удар по центрам принятия решений в Киеве. Но сейчас речь идет о приказе подготовить цели для Орешника, а это - лишь попытка запугать Украину и заставить воздержаться от ударов по России, чтобы спасти 9 мая. Это делается для того, чтобы показать, что Орешник стоит на стартовых позициях, и в любой момент, если мы, такие нехорошие, начнем 9 мая обстреливать Российскую Федерацию, Путин отдаст приказ - и "Орешник" полетит", - отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что с точки зрения военной логики все заявления о вероятном приказе Путина применить Орешник именно этим и объясняются.

"Если же говорить об эффективности Орешника, то это оружие - идиотизм на грани "палаты №6"", - добавил он.

Жданов отметил, что ракетные комплексы средней и малой дальности изначально создавались исключительно для доставки оружия массового поражения. Однако обстоятельства войны заставили использовать для них осколочно-фугасные боевые части, которые, по замыслу, были учебными и использовались для тренировок боевых расчетов на полигонах.

По его словам, ракеты малой и средней дальности, особенно крылатые, имеют ограниченную эффективность. Мощность 300 кг взрывчатки не дает значительного разрушительного эффекта, в отличие от, например, Искандера, чья боевая часть содержит до полутонны взрывчатки и может вызвать воронку до 10 метров в диаметре или нести кассетное оснащение.

"Орешник - с разделяющейся головной частью, которая имеет очень низкую точность, особенно ее субэлементы. Впрочем, точность там и не нужна. Смысл Орешника в том, чтобы сделать площадь ядерного взрыва гораздо большей - не точечный ядерный взрыв, а групповой ядерный взрыв, что позволит накрыть город-миллионник одной ракетой", - сказал эксперт.

Что известно о РС-26 "Рубеж" (Орешник) / Инфографика: Главред

Жданов подчеркнул, что в случае использования субэлементов в виде металлических болванок, как это было в Днепре, разрушительное действие минимально - большинство обломков просто втыкаются в землю, оставляя лишь незначительные следы. В основном такой удар имеет психологический, а не тактический эффект.

"Поэтому я считаю, что Путин просто спасает свое 9 мая. Ему нужно как-то нас напугать, чтобы мы воздержались от ударов, и чтобы гости приехали на парад в Москву", - резюмировал Жданов.

Угрозы удара Орешником - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин, по информации телеграм-канала Mash, якобы поручил Минобороны РФ определить объекты в Киеве для возможного удара ракетой Орешник в ответ на действия ВСУ во время так называемого "Дня победы".

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун отметил, что такие планы сомнительны, поскольку "Орешник" - это экспериментальный образец, который официально не находится на вооружении российской армии.

В то же время, бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что утечка информации о вероятном приказе Путина - не случайность. По его мнению, это целенаправленная информационная операция Кремля, цель которой психологически давить на Украину и сдержать ее активность накануне 9 мая. В то же время Тука подчеркнул, что на такие угрозы Украина не должна обращать внимания.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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