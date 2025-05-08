Удар по Киеву Орешником: что не так с планом Путина

У России было всего пять ракет Орешник. Две из них были собраны полностью, три – разобраны.

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Есть ли у Путина Орешник для удара по Украине? / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, МО РФ

Кратко:

Орешник не стоит на вооружении ВСУ РФ

Таких ракет у России было всего пять

Российский диктатор Владимир Путин якобы дал приказ российскому Минобороны определить цели в Киеве для удара Орешником. Что не так с этими планами, объяснил бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

По его словам, Орешник - это экспериментальное оружие, и оно не стоит на вооружении армии Российской Федерации.

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"По данным иностранных спецслужб, таких ракет было всего пять: две из них были собраны полностью, три – разобраны. Так чем Путин собирается бить по Киеву?", - сказал Ягун в комментарии Главреду.

Генерал-майор запаса напомнил, что один раз оккупанты уже запустили Орешник по Украине. Это был удар по Днепру в ноябре 2024 года.

Вторая ракета Орешник якобы взорвалась после запуска в воздухе над Россией.

"Остальные три россияне не могли собрать до конца, потому что у них не было нужных деталей. Возможно, Россия смогла докупить детали и собрать эти ракеты", - добавил Ягун.

Военный не исключает, что Путин может нанести удары по Киеву другим вооружением.

"И целью может быть что угодно, например, какой-то несчастный завод на окраинах города, но это будет подано как ликвидация Россией мощного военного объекта", - сказал он.

Что известно о РС 26-Рубеж (Орешник) / Инфографика: Главред

Перемирие на День победы - что известно

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" по случаю празднования Дня победы. Согласно его приказу, российские войска должны прекратить боевые действия на эти даты.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Ранее росСМИ писали со ссылкой на источники, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара Орешником в ответ на атаки ВСУ в День победы.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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