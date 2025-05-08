Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под Киевом

Что известно:
- Под Киевом в Софиевской Борщаговке произошла стрельба
- В результате нападения погибли люди
В Софиевской Борщаговке раздались выстрелы. Известно, что в результате стрельбы погибли люди. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
"Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Сегодня в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан", - говорится в сообщении.видео дня
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию стрелка. Что стало причиной стрельбы пока неизвестно.
В то же время в Сети уже появилось видео с места трагедии. Судя по всему, стрельба произошла в частном секторе на территории частного дома или вблизи него.
Смотрите видео с места стрельбы в Софиевской Борщаговке:
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В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, совершила несколько выстрелов из оружия и скрылась. В результате этого пострадал человек.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 марта в центре Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула. У него остались молодая жена и новорожденная дочь Сара.
28 января, в одном из кафе в центре Киева также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил 68-летнего мужчину.
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