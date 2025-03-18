В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, детали

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

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Стрельба в Белой Церкви / коллаж: Главред, фото: полиция Киевщины

Кратко:

В ТРЦ Белой Церкви произошла стрельба

Группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба

Известно об одном пострадавшем человеке

В одном из торгово-развлекательных центров Белой Церкви во вторник, 18 марта, произошла стрельба. Сейчас продолжается розыск стрелков. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Известно, что сообщение об инциденте в милицию поступило в 11:04.

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"Предварительно известно, что группа неизвестных ворвалась в помещение спортклуба, совершила несколько выстрелов из оружия и скрылась", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:09 известно об одном пострадавшем человеке. Это - посетитель спортзала, его госпитализировали в больницу.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики. Нападавших разыскивают, а очевидцы стрельбы дают показания.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о правовой квалификации этого преступления.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 марта в центре Одессы произошла стрельба. В результате погиб мужчина. По информации СМИ, неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Он скончался от полученных ранений.

28 января, в одном из кафе в центре Киева также произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил 68-летнего мужчину.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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