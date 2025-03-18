Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

Анна Косик
18 марта 2025, 13:32
772
Кремль может подписать соглашение о временном перемирии, но передал Трампу важный сигнал.
Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg
Условия соглашения о перемирии Путин еще обсудит напрямую с Трампом/ Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Путин хочет приостановить поставки оружия Украине на время перемирия
  • Европа против прекращения военной помощи Украине
  • В ЕС работают над пакетами помощи Украине

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время встречи со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом на прошлой неделе озвучил предварительное условие подписания соглашения о тридцатидневном прекращении огня, на которое согласилась Украина.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и трех людей в Москве, глава страны-агрессора России хочет, чтобы США прекратили поставки военной помощи Украине на время перемирия.

видео дня

При этом приостановление Штатами передачи оружия Украине является минимальной целью Кремля. Путин хочет, чтобы Украина оказалась без каких-либо поставок вооружения, однако Европа крайне неохотно соглашается на это требование по блокированию помощи Украине, даже если это будет только на время прекращения огня.

В Москве рассматривают сценарий, при котором приостановление поставок оружия будет действительно временным и военная помощь снова поедет в Украину после заключения мирного соглашения. Однако страна-агрессор требует, чтобы это соглашение предусматривало ограничение военного потенциала Украины.

Заметим, что сегодня, 18 марта, Путин еще обсудит с президентом США Дональдом Трампом 30-дневное перемирие и все его условия, ведь именно это станет ключевой темой их переговоров по телефону.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Военная помощь США Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии были возобновлены поставки оборонной помощи Украине.

Впоследствии стало известно, что в рамках пакетов, одобренных предыдущей администрацией Джо Байдена, в Украину возобновили поставки артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и боеприпасов для систем HIMARS.

Ранее также сообщалось, что США планируют возобновить поставки в Украину высокоточных планерных бомб GLSDB, модернизированных для противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы.

Читайте также:

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин военная помощь режим прекращения огня Трамп новости Переговоры о прекращении огня Тридцатидневное прекращение огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Умер отец Филиппа Киркорова

Умер отец Филиппа Киркорова

15:10Звёзды
В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, детали

В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, детали

13:49Украина
Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

13:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

Последние новости

15:10

Умер отец Филиппа Киркорова

15:10

Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо: рецепт за 7 минут

14:49

Куда девать опавшие листья с деревьев: неожиданное решение "желтой проблемы"

14:45

Штраф до 900 евро: почему в Греции запрещено носить туфли на шпильках

14:37

"Хотел вернуть Януковича во власть": скандального судью уволили из ОАСК

Прекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ ГетьманПрекращение огня маловероятно, в апреле-мае Россия пойдет в наступление – майор запаса ВСУ Гетьман
14:24

Евровидение-2025: место Украины в рейтинге лидеров и главные конкуренты

14:21

Потянул 550 килограммов: украинский стронгмен установил новый мировой рекорд

13:49

В Белой Церкви произошла громкая стрельба в ТРЦ - есть пострадавший, деталиФото

13:41

Иракли Макацария показал кудрявого сына-красавчика

Реклама
13:32

Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

13:28

В Киеве общественный транспорт будет работать во время тревог

13:06

Простой рецепт идеальной праздничной буженины на пасхальный столВидео

13:03

Путин не будет отказываться от прекращения огня, но есть нюанс - ГетьманВидео

13:03

Высоты под контролем: аналитик прокомментировал слухи об окружении ВСУ на Курщине

12:28

Доллар перешел к росту в обменниках: свежий курс валют

12:22

Как правильно выбрать цыплят: важные правила, на которые обращают внимание единицы

12:19

"Это будет не блицкриг": Гетьман назвал условие нового наступления армии РФВидео

12:12

"Ужасные вещи": Аллу Пугачева решили наказать в РФ за позицию

11:44

ВСУ выводят силы с нескольких позиций в Донецкой области - подробности

11:31

Жена Цекало засветила ножки-палочки

Реклама
11:10

Китайский гороскоп на завтра 19 марта: Козлам - грусть, Обезьянам - уныние

11:09

Наступление ВСУ на Белгородскую область: Коваленко ответил на заявления россиян

11:03

Трамп и Путин обсудят, какие территории останутся под РФ: новые подробности

10:30

Путина могут принудить к переговорам о мире, но это будет не Трамп - политолог

10:03

В Киеве обломки дрона упали прямо на территории школы - что известноФото

09:53

Гороскоп Таро на апрель 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - разрыв, Рыбам - сплетниВидео

09:51

Оккупанты пытаются форсировать сразу две реки: известна новая тактика РФ

09:51

Сколько вещей на самом деле можно класть в стиральную машину

09:42

"Шок-контент": сын-блондин предательницы Повалий показал ее внука

09:34

"Старушка": предательница Лолита кардинально сменила имидж

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 марта (обновляется)

09:25

Гороскоп на завтра 19 марта: Близнецам - прибыль, Рыбам - прилив энергии

09:15

Путин и его армия могут "посыпаться": Жданов спрогнозировал когда

09:06

От комбрига до главы Генштаба ВСУ: что известно об Андрее Гнатове и новом назначении Зеленского

08:41

Чем закончится разговор Трампа с Путиным: в WSJ оценили шансы на прекращение огня

08:25

Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

08:11

Карта Deep State онлайн за 18 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ближайшие 1,5 месяца будут ритуальные танцы вокруг символических датмнение

08:09

"Рада за вас": Потап публично поцеловался с девушкой на концерте

07:19

"Нужно заставить делать правильные вещи": Трамп назвал цель ссоры с Зеленским в Белом доме

Реклама
07:15

Чем отличаются 2 парня: только гений головоломок найдет ответ за 23 секунды

06:52

Трамп может признать Крым российским ради мира в Украине - СМИ

06:15

В 100 раз вкуснее, чем в пиццерии: идеальное тесто для пиццы за считанные минуты

06:10

Общие основы идеологии/демагогии Гитлера, Путина и Трампамнение

05:50

Хитрая проверка IQ: найдите в метро спрятавшуюся собаку за 5 секунд

05:38

Грандиозный скандал или идиллия: чем может закончиться встреча Трампа и ПутинаВидео

05:02

Почему нельзя плевать в колодец: неочевидное объяснение

04:35

Почему чеснок может стать зеленым, синим и даже красным - стоит ли переживатьВидео

03:30

Не просто украшение: для чего нужны загадочные полоски на полотенцах

02:30

Трамп может усилить давление на Украину: Жданов о худшем сценарии переговоровВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять