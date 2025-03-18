Путин назвал США предварительное условие прекращения огня - Bloomberg

Кремль может подписать соглашение о временном перемирии, но передал Трампу важный сигнал.

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Условия соглашения о перемирии Путин еще обсудит напрямую с Трампом/ Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Путин хочет приостановить поставки оружия Украине на время перемирия

Европа против прекращения военной помощи Украине

В ЕС работают над пакетами помощи Украине

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин во время встречи со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом на прошлой неделе озвучил предварительное условие подписания соглашения о тридцатидневном прекращении огня, на которое согласилась Украина.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и трех людей в Москве, глава страны-агрессора России хочет, чтобы США прекратили поставки военной помощи Украине на время перемирия.

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При этом приостановление Штатами передачи оружия Украине является минимальной целью Кремля. Путин хочет, чтобы Украина оказалась без каких-либо поставок вооружения, однако Европа крайне неохотно соглашается на это требование по блокированию помощи Украине, даже если это будет только на время прекращения огня.

В Москве рассматривают сценарий, при котором приостановление поставок оружия будет действительно временным и военная помощь снова поедет в Украину после заключения мирного соглашения. Однако страна-агрессор требует, чтобы это соглашение предусматривало ограничение военного потенциала Украины.

Заметим, что сегодня, 18 марта, Путин еще обсудит с президентом США Дональдом Трампом 30-дневное перемирие и все его условия, ведь именно это станет ключевой темой их переговоров по телефону.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Военная помощь США Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии были возобновлены поставки оборонной помощи Украине.

Впоследствии стало известно, что в рамках пакетов, одобренных предыдущей администрацией Джо Байдена, в Украину возобновили поставки артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и боеприпасов для систем HIMARS.

Ранее также сообщалось, что США планируют возобновить поставки в Украину высокоточных планерных бомб GLSDB, модернизированных для противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы.

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