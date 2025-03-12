США разморозили военную помощь: СМИ назвали оружие, которое снова получает Украина

В Штатах также полностью возобновили обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.

https://glavred.info/world/ssha-razmorozili-voennuyu-pomoshch-smi-nazvali-oruzhie-kotoroe-snova-poluchaet-ukraina-10646765.html Ссылка скопирована

США разморозили военную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/DeptofDefense, facebook.com/DonaldTrump/

Основное:

В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине

Обмен разведывательными данными также возобновился

Американское оружие снова будет поступать в Украину, а обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном возобновился после переговоров в Саудовской Аравии 11 марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Отмечается, что в рамках пакетов, одобренных предыдущей администрацией Джо Байдена, в Украину возобновили поставки артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и боеприпасов для систем HIMARS.

видео дня

Кроме того, американские специалисты, которые находятся в Украине для технического обслуживания, обучения и поддержки сложных систем вооружения, также возобновили свою работу.

В то же время пока непонятно, покидали ли специалисты страну во время приостановления помощи, или все же находились в Украине.

Сколько помощи США передали Украине / Инфографика Главред

Военная помощь США для Украины - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на CNN, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить поставки американской военной помощи Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства сказал, что информация с польской границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении военной помощи США для Украины. Он отметил, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

Однако уже 11 марта заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что поступила информация с подтверждением возобновления военной помощи США Украине.

Читайте также:

Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред