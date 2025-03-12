Путин либо пойдет на 'неудобные компромиссы', либо вызовет гнев Трампа - CNN

Решение России о прекращении огня в Украине может стать ключевым моментом в отношениях Трампа и Путина, пишет CNN.

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Отказ РФ от перемирия может изменить политику Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

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Решение РФ по перемирию станет тестом для отношений Трампа и Путина

Если Путин откажется прекратить огонь, это может вызвать гнев Трампа

Россия будет вынуждена идти на компромиссы

Решение России о прекращении огня в Украине может стать поворотным моментом в отношениях президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Если Кремль откажется от 30 дней тишины, то может вызвать гнев Трампа. Об этом пишет CNN.

Журналисты отметили, что недавно Трамп заявил, что "все карты в руках России". Однако теперь президент США, сознательно или нет, мог раскрыть блеф Путина.

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Как сообщает CNN, этот вопрос может поставить Россию перед сложным выбором и заставить ее идти на неудобные компромиссы, которых Путин пытался избежать. Несмотря на многочисленные заявления Кремля о готовности к переговорам, ключевым условием Москвы остается сохранение контроля над оккупированными территориями Украины.

"Уступка в какой-то степени может быть неизбежной. Даже если российские переговорщики смогут навязать свои условия прекращения огня (выход ВСУ из Курской области), трудно представить, что ее большие территориальные требования, а также одна лишь цель устранения НАТО с ее западного фланга, будут выполнены", - говорится в статье.

Кроме того, другая ключевая цель Кремля - "демилитаризация" Украины - пока выглядит абсолютно нереалистичной. Аналитики отмечают, что Запад категорически не согласится на этот сценарий, поскольку он будет означать слишком большие уступки перед Россией.

"Но в обмен на все уступки и похвалу Трамп теперь может ожидать, что лидер РФ будет играть по правилам или рискнет вызвать его гнев", - отметили в материале.

Какие результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев принял предложение США о 30-дневном прекращении огня, хотя не питает иллюзий относительно намерений России. Если Москва откажется от перемирия, Украина рассчитывает на решительный ответ США.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что команда Дональда Трампа не исключает возможности, что Россия откажется от прекращения огня в Украине. По его словам, Трамп хочет не краткосрочного перемирия, а устойчивого мира, что требует переговоров между сторонами.

Путин может согласиться на перемирие, но с собственными условиями, пишет Bloomberg. Он стремится выиграть время и обеспечить Москве выгодные условия прекращения боевых действий.

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Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

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