Немедленное перемирие на фронте: известны детали режима тишины и чего ждать Украине

Механизмы прекращения огня будут обсуждаться уже на следующей неделе при условии готовности России к установлению режима тишины, отметили в Офисе президента.

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Стоит ли ждать реального прекращения огня и какие детали "перемирия"/ Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие детали прекращения огня на 30 дней

Будут ли выборы в Украине во время перемирия

Как реагируют в РФ на результаты переговоров в Саудовской Аравии

Чего ждать Украине от прекращения огня на 30 дней

11 марта 2025 года в Джидде, Саудовская Аравия, состоялась встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки, результатом которой стало согласие Украины на временное 30-дневное прекращение огня. Эта инициатива, предложенная США, предусматривает немедленное введение режима тишины, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии одновременного выполнения Российской Федерацией. Совместное заявление подчеркивает готовность обеих стран начать процесс установления длительного мира в Украине.

Главред собрал главное, что стоит знать о прекращении огня в Украине.

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О чем договорились в Саудовской Аравии

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ключ к настоящему перемирию в войне полностью находится в руках России. Об этом он сообщил после переговоров с американской делегацией в Джидде, подчеркнув, что украинцы больше всего стремятся к прекращению войны.

По его словам, во время встречи обсуждали возможность установления перемирия. Украина готова принять соответствующее предложение, если Россия согласится на него.

"Американские партнеры будут уже говорить с российской стороной, о том, что вот, пожалуйста, есть возможность для того, чтобы двигаться вперед. Если действительно Россия готова к этому, а это будет очевидно. И сегодня после этой встречи 100% ключ, как даже написано в совместном заявлении, ключ сегодня именно у российской стороны. И именно весь мир будет видеть после этого, кто хочет мира, а кто не хочет мира, и только об этом говорить", - подчеркнул Ермак, передает УНИАН.

Какие результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Ермак ожидает, что первым шагом со стороны Москвы должно стать 30-дневное перемирие, что позволит подготовить более основательные договоренности и согласовать все необходимые детали для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что Украина, как жертва агрессии, должна получить гарантии безопасности и завершить войну на справедливых условиях.

На следующей неделе Киев планирует детально обсудить механизмы обеспечения режима прекращения огня, отметил Ермак во время брифинга после переговоров с США в Саудовской Аравии. В случае согласия России на перемирие Украина готова перейти к следующим этапам переговорного процесса.

"Я хочу подчеркнуть - это очень важно, что сегодня Украина показала всему миру, что мы хотим и стремимся к справедливому и длительному миру", - заявил Андрей Ермак.

Целью встречи было определение первых шагов к реальному прекращению боевых действий, а также обсуждение двусторонних отношений и ситуации на фронте. Другие детали будут рассматривать позже.

Ермак подчеркнул, что сейчас "весь мир" ожидает решения России.

"Россияне должны ответить четко - они хотят мира или нет. Они хотят завершить эту войну, которую они начали, или нет", - заявил председатель ОПУ Андрей Ермак.

Какова цель прекращения огня на 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта сообщил, что именно американская сторона предложила сделать первый шаг и ввести полное прекращение огня на 30 дней. Это касается не только ракет, дронов, бомбардировок или ситуации в Черном море, но и всей линии фронта.

По словам Зеленского, Украина поддерживает эту инициативу и готова к такому шагу, поэтому США должны убедить Россию согласиться на него.

"То есть мы соглашаемся. Если россияне согласятся - в тот же момент тишина заработает", - подчеркнул президент Украины.

Он также отметил, что важной частью переговоров стала готовность Соединенных Штатов возобновить оборонную помощь и предоставить разведывательную информацию.

Если договоренности вступят в силу, то в течение 30 дней перемирия Украина совместно с партнерами сможет подготовить необходимые рабочие документы для обеспечения стабильного мира и безопасности.

На следующий день, 12 марта, Зеленский на брифинге подтвердил, что Украина согласилась на предложенное США 30-дневное прекращение огня на всей территории страны. Это решение было принято для демонстрации готовности Украины к мирному урегулированию.

Президент отметил, что перед переговорами команд Украины и США в Саудовской Аравии обсуждали прекращение огня только в воздушном и морском пространстве. Однако во время встречи американская сторона предложила более широкий формат перемирия.

По словам Зеленского, во время переговоров украинская делегация контактировала с ним, а американская - с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили вопрос готовности Украины поддержать прекращение огня на всей территории.

"Я это подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит россиянам, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны. Поэтому моя реакция была - мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", - пояснил он.

Будут ли выборы во время прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подчеркнул, что сейчас главное - сосредоточиться на первых шагах для достижения режима тишины. Выборы, согласно украинскому законодательству, состоятся после отмены военного положения.

По его словам, сначала должен быть внедрен 30-дневный режим прекращения огня с техническим мониторингом его соблюдения. Далее необходимо разработать поэтапный план завершения войны, который постепенно приведет к ее завершению, и только после этого встанет вопрос отмены военного положения.

"Готовы ли мы к прекращению огня или к тишине? Мы конкретно это сделали и сказали да. Вопрос, будет ли готова на это российская сторона? Второе, готовы ли наши партнеры к мониторингу техническому? Это очень важный аспект. Я откровенно говорил, что считаю, что нужна тишина в небе и тишина в море. Понятно, как мониторить для нас, но если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом и об этом говорили стороны", - сказал во время брифинга президент.

Зеленский отметил, что после реализации первого шага может быть применена американская инициатива, обсужденная на переговорах в Саудовской Аравии, которая предусматривает 30-дневный период тишины для подготовки плана завершения войны с гарантиями безопасности для Украины.

Президент подчеркнул, что в случае выполнения этих условий будет разработан четкий поэтапный механизм прекращения войны. После ее завершения военное положение будет отменено, и выборы состоятся в соответствии с законодательством. Никаких искусственных задержек в этом процессе не предусмотрено.

Почему перемирие именно на 30 дней

Если Россия согласится на перемирие, 30-дневный "тестовый период", это покажет, насколько она готова к миру. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

"Это так называемый "тестовый период", когда все стороны должны быть преданы соглашению о перемирии", - сказал он.

По его словам, выбор именно 30 дней не случаен - этот срок позволит проверить, будет ли Россия придерживаться договоренностей. Жовква напомнил, что предыдущие перемирия в различных форматах, в частности Нормандском и Минском, не длились дольше двух недель. Заместитель руководителя Офиса Президента также напомнил, что согласно совместному заявлению, 30-ти дневное перемирие может быть продлено по обоюдному согласию сторон.

Он также отметил, что украинская сторона заранее определила 30-дневный период как основу для переговорной позиции. В то же время согласно совместному заявлению, перемирие может быть продлено по взаимному согласию сторон.

Отказ России от прекращения огня не будет означать провала переговоров, подчеркнул Жовква. Это лишь продемонстрирует миру, включая США и Украину, настоящую позицию Москвы.

Заместитель председателя ОП отметил, что первые официальные комментарии от российских чиновников уже появились, однако подчеркнул, что главное - дождаться реакции одного конкретного лица.

"И с этим человеком (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.) будет разговор, насколько я понимаю, у американской стороны до конца недели. Поэтому увидим, насколько Россия готова", - сказал Жовква.

Глава МИД Андрей Сибига уточнил, что инициатива предусматривает прекращение огня на 30 дней в случае согласия России. Сейчас американская сторона ведет соответствующие переговоры с российскими представителями.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня - потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", - пояснил министр иностранных дел в своем Facebook.

Реакция России

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, комментируя переговоры США и Украины в Саудовской Аравии, заявила, что позиция Москвы будет формироваться внутри страны, а не за ее пределами. Она призвала обращать внимание на новости из России, а не из Джидды, передают российские пропагандистские медиа.

"Формирование позиции РФ происходит не за рубежом за счет каких-то договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции РФ происходит внутри РФ", - сказала представитель МИД РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва "внимательно изучает" заявления по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта.

По его словам, Кремль не будет делать преждевременных выводов относительно предложенного перемирия, поскольку сначала ожидает официальную информацию от США. Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц должны предоставить детали обсуждений.

Песков также заявил, что в ближайшие дни запланированы контакты, о которых Кремль проинформирует дополнительно. В то же время он не исключил возможности телефонного разговора между Путиным и Трампом, если возникнет такая необходимость, хотя пока никаких договоренностей об этом нет.

Что может предусматривать прекращение огня на 30 дней

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина согласилась на предложенное США немедленное тридцатидневное прекращение огня, при условии, что Россия также его будет придерживаться. Судя по всему, это касается не только воздушного пространства. В то же время остается непонятным, что именно означает термин "немедленное прекращение огня" и какие условия ему предшествуют.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью Главреду отметил, что необходимо разобраться с деталями. Например, сейчас идут бои за Суджу, и неизвестно, предусматривает ли соглашение остановку боевых действий в таких зонах.

"Мы слышали предложение США о тридцатидневном прекращении огня, но согласны ли россияне на это? Ведь мы от них такого не слышали. Поэтому пока не до конца понятно, о чем именно идет речь. Хотя эту встречу называют исторической, России на ней не было. А что будет дальше? Россия, скорее всего, выдвинет свои условия: например, потребует вывода украинских войск из Курской области. А почему? Тогда Украина может сказать: "А вы выведите войска из Запорожской области". И начнется этот бесконечный торг", - сказал он.

Он выразил сомнение в реалистичности полного прекращения огня, ведь Россия традиционно выдвигает условия, в частности, требуя признания оккупации захваченных территорий. В то же время Украина настаивает на введении европейских миротворцев, поскольку понимает возможные последствия договоренностей.

Шейтельман также поставил под сомнение готовность РФ соблюдать перемирие.

"А теперь представим гипотетическую ситуацию: действительно вводится тридцатидневное прекращение огня. Но прекратится ли огонь на самом деле? Лично я в это не верю. Кто-то готов поверить, что Россия перестанет стрелять? Это же может быть просто дипломатическим ходом", - приводит пример он.

Он привел аналогию с предыдущими инициативами, в частности, рождественским перемирием, которое предлагали американцы. Даже если прекращение огня стартует 17 марта, есть большие сомнения, что Россия полностью его будет придерживаться.

"Мы же все фиксируем со спутников: если россияне запустят дрон или нанесут удар - это сразу будет зафиксировано. А что произойдет дальше? Украина тоже ответит огнем, мы же не будем молчать. Так что вся эта инициатива вряд ли может продержаться, - сказал он.

Шейтельман, комментируя вопрос миротворцев, отметил, что их присутствие является единственным способом гарантировать реальное соблюдение режима прекращения огня, ведь без них такого механизма просто не существует.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который не стремится действовать на опережение, признает, что невозможно обеспечить контроль за перемирием на линии фронта, простирающейся от Парижа до Будапешта, если там не будет военного контингента.

По его словам, все современные случаи прекращения огня сопровождались разведением войск. Даже Минские соглашения предусматривали отвод тяжелой техники, хотя Россия официально не признавала своего присутствия. Однако сейчас такой подход невозможен, ведь война ведется с помощью дронов, которые не являются тяжелой техникой. Например, в Карабахе войска разводили, а между ними становились российские миротворцы. Пока же все эти обсуждения остаются лишь теоретическими.

"Но это, естественно, дело наших политиков, и, безусловно, нужно одобрять любую их деятельность в данной ситуации, потому что понятно: мы должны как-то попытаться влезть в шкуру американцев и разыграть с ними эту игру. Ну уж как можем, как получится. Мы не должны кричать, что нет, ни на что не пойдем. Ну, пойдем - 30 дней, да? Мы должны передать карты им и сказать: "Попробуйте теперь договориться с россиянами относительно этих 30 дней, чтобы, в частности, в Судже не было огня. Второе - попробуйте это контролировать. У вас же все видно со спутников, вот и контролируйте. Давайте посмотрим. Вы хотели trial period? Вот вы его получили, мы дали вам это поносить", - резюмировал политтехнолог.

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