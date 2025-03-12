"Многие ребята погибнут": украинские военные не верят в перемирие

Военный напомнил, что и во время АТО, россияне нарушали режим прекращения огня, а "сейчас масштабы несравнимы".

https://glavred.info/ukraine/mnogie-rebyata-pogibnut-ukrainskie-voennye-ne-veryat-v-peremirie-10646615.html Ссылка скопирована

Украинские военные не верят в перемирие/ Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, УНИАН

Что сказали военные:

Точно будут "случайные" выстрелы артиллерии

Надеяться на благородство россиян не приходится

Украинским военным трудно представить, каким может быть гипотетическое перемирие. Они даже сомневаются в его возможности. Своими мыслями они поделились с изданием "Главком".

Старший сержант Сергей с позывным "Дед" объяснил, что линия соприкосновения очень большая, и трудно представить, что сотни тысяч людей по обе ее стороны вдруг все опустят оружие.

видео дня

"Инерция войны большая, поэтому как-то в это не верится. Точно будут "случайные" выстрелы артиллерии, "заблудившиеся" FPV, которые будут делать "случайные" сбросы, будут провокации на уровне рядового состава - думаю, больше с их стороны. Это будет большая беда, многие ребята погибнут в это время", - пояснил он.

Военный напомнил, что и раньше, во время АТО, россияне нарушали режим прекращения огня, а "сейчас масштабы несравнимы".

Сомнения относительно возможного перемирия выразил и полковник Владислав Селезнев. По его словам, вряд ли кто-то может обеспечить это перемирие на линии более 1200 километров активных боевых действий, а также его контролировать.

"Надеяться на благородство россиян после того, что они совершили в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и тысяче других городов и сел, не приходится. Инструмента международного контроля и гарантий соблюдения тишины не существует, а значит, тешиться иллюзией, что Путин добровольно согласится на прекращение огня и будет его придерживаться, - я в это не верю", - сказал Селезнев.

Также украинские бойцы утверждают, что им не безразлично, какими будут условия мира. В частности Сергей с позывным "Дед" сказал: "Если россияне надеются, что здесь все настолько уставшие, что только и ждут, чтобы оставить позиции, то это ложные представления. У каждого украинца в семье или среди близких есть потери - погибшие, раненые".

Он эмоционально отрицает вероятный уход с поля боя на невыгодных условиях.

"А пацанов наших сколько погибло за три года! Что я им скажу на том свете? Что американцы заставили нас подписать капитуляцию и мы отползли, хотя еще могли стоять?!" - говорит Дед.

Планы по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, 11 марта состоялась встреча Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны обсуждали возможность заключения мирного соглашения для завершения российско-украинской войны. Киев поддержал инициативу Вашингтона, направленную на прекращение огня на 30 дней.

Украина готова уже на следующей неделе обсуждать техническое обеспечение механизма прекращения огня, сказал руководитель делегации Киева в Джидде, глава Офиса президента Андрей Ермак. Если РФ согласится с инициативой, украинская сторона готова к дальнейшим переговорам.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что РФ согласится на прекращение огня. Он анонсировал на "сегодня" и "завтра" переговоры с Москвой. Кроме того, Трамп снова выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред