"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

Решение о 30-ти днях тишины было принято, чтобы показать готовность Украины к миру.

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Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины / коллаж: Главред, фото: Fb Heorhii Tykhyi, ОПУ

Что сказал Владимир Зеленский:

Украина готова к миру

Я настроен очень серьезно

Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

По его словам, до встречи команд Украины и США в Саудовской Аварии речь шла о предложении тишины в воздухе и на море. Но потом американская сторона предложила другой подход.

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По словам Зеленского, в середине встречи украинская команда появилась с ним в онлайн-режиме, а американская делегация - с президентом США Дональдом Трампом, и подняли вопрос, готова ли Украина идти на шаги о тишине по всей территории.

"Я это подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит русским, мы это проходили, но играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны. Поэтому моя реакция была: мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", - объяснил он.

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Как сообщал Главред, 11 марта состоялась встреча Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны обсуждали возможность заключения мирного соглашения для завершения российско-украинской войны. Киев поддержал инициативу Вашингтона, направленную на прекращение огня на 30 дней.

Украина готова уже на следующей неделе обсуждать техническое обеспечение механизма прекращения огня, сказал руководитель делегации Киева в Джидде, глава Офиса президента Андрей Ермак. Если РФ согласится с инициативой, украинская сторона готова к дальнейшим переговорам.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что РФ согласится на прекращение огня. Он анонсировал на "сегодня" и "завтра" переговоры с Москвой. Кроме того, Трамп снова выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

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