Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

Виталий Кирсанов
12 марта 2025, 15:22
51
Решение о 30-ти днях тишины было принято, чтобы показать готовность Украины к миру.
Зеленский
Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины / коллаж: Главред, фото: Fb Heorhii Tykhyi, ОПУ

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Украина готова к миру
  • Я настроен очень серьезно

Украина согласилась на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории. Такое решение приняли, чтобы показать, что Украина готова к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

По его словам, до встречи команд Украины и США в Саудовской Аварии речь шла о предложении тишины в воздухе и на море. Но потом американская сторона предложила другой подход.

видео дня

По словам Зеленского, в середине встречи украинская команда появилась с ним в онлайн-режиме, а американская делегация - с президентом США Дональдом Трампом, и подняли вопрос, готова ли Украина идти на шаги о тишине по всей территории.

"Я это подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит русским, мы это проходили, но играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны. Поэтому моя реакция была: мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", - объяснил он.

Планы по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, 11 марта состоялась встреча Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны обсуждали возможность заключения мирного соглашения для завершения российско-украинской войны. Киев поддержал инициативу Вашингтона, направленную на прекращение огня на 30 дней.

Украина готова уже на следующей неделе обсуждать техническое обеспечение механизма прекращения огня, сказал руководитель делегации Киева в Джидде, глава Офиса президента Андрей Ермак. Если РФ согласится с инициативой, украинская сторона готова к дальнейшим переговорам.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что РФ согласится на прекращение огня. Он анонсировал на "сегодня" и "завтра" переговоры с Москвой. Кроме того, Трамп снова выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры с Россией Тридцатидневное прекращение огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

15:22Украина
"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

15:09Политика
У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

14:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

Последние новости

15:22

"Никто не верит русским": Зеленский раскрыл смысл 30-ти дней тишины

15:19

Как правильно хранить зимние автомобильные шины: знают лишь единицы

15:09

"Это красная линия": Зеленский сделал заявление об оккупированных территориях

15:02

"Нечто тайное" посылает сигналы из космоса: ученые раскрыли загадку десятилетия

14:52

Разводов больше не будет: хитрый лайфхак для мытья зеркалВидео

Переговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - ШейтельманПереговоры в Саудовской Аравии были дымовой завесой, Трамп продолжит помогать Путину - Шейтельман
14:44

У Трампа назвали дату переговоров с Россией и раскрыли планы

14:20

"Она может послать": Лолита высказалась про злодейские планы Аллы Пугачевой

14:02

Латвия отменила концерт и запретила въезд популярному в России певцу

14:00

"Лучше, чем 10 лет назад": Могилевская поразила похудением на 15 килограммов

Реклама
13:50

Как часто нужно стирать постельное белье: ответ удивит многих

13:49

"РФ отступает с Харьковской, мы - с Курской": эксперт раскрыл сценарий обмена

13:22

Выращивание капусты брокколи: когда сеять семена на рассаду и как ухаживать

13:13

"Я самая счастливая": Ирина Билык призналась, что между ней и Налчаджиоглу

13:01

Сиротами стали сразу двое детей: в Кривом Роге ракета РФ убила женщину

12:30

Сможет ли Украина обойтись без американского оружия: Жданов ответилВидео

12:22

"Не то, чтобы классно": Анна Саливанчук впервые прокомментировала развод

12:22

В смысле: жена Преснякова рассказала про ссору с ним из-за подарка

12:19

Торговая война США с ЕС: в Европе объявляют пошлины на американские товары - СМИ

12:18

"Трампа будут копать ногами": Жданов раскрыл, как США сами стреляют себе в ногу

12:00

Гадает перед концертами: Дмитрий Монатик рассказал про личную примету

Реклама
11:28

"Россия теряет козырь": раскрыт интересный нюанс подписания перемирия в воздухе

11:28

"Путину трудно": агентство Reuters узнало об отношении Кремля к прекращению огня

11:20

Звезда "С Легким паром" путинистка Талызина тяжело больна

11:12

Китайский гороскоп на завтра 13 марта: Собакам - ошибки, Лошадям - травмы

11:12

"Хромает, добавляя путаницы": США отстранили переговорщика по Украине - Politico

10:49

Возобновление военной помощи США: в Польше ответили, едет ли оружие в Украину

10:27

Закулисье переговоров в Джидде: в МИДе рассказали, как "Украина изменила ход игры"

10:19

Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

10:00

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: погибла женщина, 9 человек пострадалиФото

09:35

Британия была "за кулисами" переговоров: стали известны детали плана перемирия

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 марта (обновляется)

09:29

"За растрату госсредств": Саакашвили в Грузии получил новый срок

08:32

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

Копия певицы: жених предательницы Лорак показал свою взрослую дочь

08:25

Некоторые украинские бригады вышли из Курской области – Forbes

08:10

Иначе и быть не могло: Трамп и его люди начали давить на Путинамнение

08:03

В Кривом Роге - серия взрывов, есть "прилет" и пожар: все подробности

07:37

Дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков: есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

07:23

Результаты переговоров в Саудовской Аравии: успех Украины и дилемма для путинамнение

07:10

Где спрятаны 4 кота: только "настоящий детектив" найдет их за 12 секунд

Реклама
06:49

Стало известно, обсуждали ли в Джидде отставку Зеленского и выборы в Украине

06:10

Как два агрессивных престарелых маразматика мечтают изменить мирмнение

05:58

Гороскоп на завтра 13 марта: Тельцам - вознаграждение, Девам - хорошие новости

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти человека из будущего

05:03

После прекращения огня в Украине РФ может напасть на Европу - аналитикЭксклюзив

04:30

Март изменит все: какие три знака зодиака найдут настоящую любовь

04:02

Американцы выступили против: у Трампа начались проблемы внутри СШАВидео

03:30

12 марта: какой церковный праздник, приметы, как привлечь достаток в дом

03:00

Задача для самых глазастых: найдите 2 отличия в картинках свинки Пеппы за 7 сек

02:18

Сможет ли Украина сбивать ракеты РФ без помощи США: Жданов ответилВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять