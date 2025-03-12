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Будут ли ВСУ выходить полностью из Курской области: что там происходит на самом деле

Ангелина Подвысоцкая
12 марта 2025, 15:49
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Президент Украины и секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказали подробности о выходе бойцов ВСУ из Курской области.
ВСУ, бои в Курской области
Украинские военные не выходят полностью из Курской области / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Генштаб ВСУ

Что известно:

  • ВСУ частично выходят из Курской области
  • Бои за Суджу продолжаются
  • РФ в ближайшие дни будет повышать градус информационного давления

Украинские военные начали выходить из Курской области РФ. Однако пока не идет речь о полном выходе наших бойцов. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Сейчас продолжаются бои за Суджу. Российские оккупанты смогли зайти в город, но полного захвата Суджи нет.

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"Продолжаются бои. Есть информация, что россияне контролируют территорию, которая до речки находится. Однако информации о том, что наши полностью вышли из Суджи по состоянию на 2 часа назад у меня информации нет. Однако все еще ситуация сложная, россияне там давят", - говорит Костенко.

Сейчас украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, привлекая резервы. Также известно, что россияне пытаются заходить непосредственно на территорию Украины, чтобы перерезать логистику.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что украинские военные продолжают выполнять свои задачи на территории Курской области несмотря на то, что россияне пытаются максимально надавить на наши войска. Зеленский добавил, что военное командование делает все возможное, чтобы сохранить максимум жизней украинских защитников.

"Нам понятно, что будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни. Я думаю, что вопрос даже не в том, что они поднимают градус на Курском направлении. Они будут делать запугивания. Я думаю, будут разные. И ядерного характера также. Надо понять, что это понятная методичка действий Российской Федерации перед любым форматом дипломатии", - сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что стоит быть готовыми к сильному информационному давлению.

"Поверьте мне, лично мы находимся в разного формата таких ситуациях уже определенное время. Мы понимаем, что происходит", - сказал он.

Ситуация в Курской области - последние новости

Главред со ссылкой на Forbes писал о том, что некоторые украинские бригады вышли из Курской области. Ситуация сложилась так, что основная часть украинских подразделений, включая наиболее боеспособные бригады, вернулась на территорию Украины, осуществив организованную эвакуацию из Курска.

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DeepState также писал о критической ситуации на Курщине. По данным ресурса, россияне активизировались и превосходят ВСУ в живой силе и дронах.

В свою очередь 10 марта Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выступил с заявлением, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ контролируется и находится под контролем Сил обороны Украины.

Другие новости:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине.

Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются.

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