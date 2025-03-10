РФ пытается продвигаться: Сырский рассказал об "окружении" ВСУ под Курском

Российские оккупанты вместе с северокорейскими военными пытаются давить на украинские позиции и заходить на территорию Украины.

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Угрозы окружения ВСУ в Курской области нет / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Генштаб ВСУ

Что говорит Сырский:

РФ пытается давить на подразделения ВСУ

Россияне пытаются заходить на территорию Украины

Угрозы окружения украинских подразделений в Курской области нет

В Сети появилась информация о сложной ситуации в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что там происходит на самом деле.

Он заявил, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

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Сырский подтвердил, что значительное количество российских войск вместе с северокорейскими военными пытаются наступать на позиции украинских защитников. Кроме того, отдельные ДРГ и малые пехотные группы оккупантов пытаются заходить на украинскую территорию.

В то же время сейчас нет угрозы окружения украинских подразделений в Курской области. Украинские бойцы "уничтожают оккупантов огневыми средствами" благодаря заблаговременно созданной системе обороны".

"Ряд населенных пунктов на линии границы, названия которых фигурируют в реляциях российских пропагандистов, уже фактически не существует - они разрушены огневым воздействием агрессора. Несмотря на привлечение к наступательным действиям значительного количества российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет значительные потери в живой силе и технике. Только в районе Плехового за четыре дня боев враг потерял фактически батальон пехоты ... Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны", - написал Сырский.

Он принял решение об усилении украинской группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотниками.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в The Telegraph сообщали об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Сейчас на границе областей и в районе села сложилась критическая и сложная ситуация.

Позже появились подробности о якобы окружении войск и выходе ВСУ из Курской области. Источники РБК-Украина в украинском командовании сообщили, что пока не планируется вывод украинских войск из Курской области. Сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации, а также планируются контрдействия. Ситуация на этом участке фронта не катастрофическая и окружения украинских войск пока нет.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий заявил, что ситуация на Курщине остается напряженной, но сейчас не идет речь об окружении украинских сил. Сейчас идет битва за главную логистическую артерию. Он считает, что даже в случае захвата трассы украинские военные не окажутся в "котле".

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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