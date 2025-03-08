Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников

Ситуация на Курском направлении еще не катастрофическая.

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Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

Ситуация в Курской области сложная

ВСУ пока не планируют отходить

Ширина украинского плацдарма пока сократилась до 11 километров

Ситуация в Курской области за последние дни осложнилась. Однако украинское командование пока не планирует оттуда выводить войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По информации источников издания, сейчас принимаются меры для стабилизации ситуации и планируются контрдействия.

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"Сейчас план агрессора заключается в том, чтобы перерезать дорогу Суджа - Сумы и тем самым - создать оперативное окружение наших войск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ширина украинского плацдарма в Курской области сейчас сократилась до 11 километров. Ведение обороны и боевых действий там усложняет лесная местность и массовое применение врагом дронов на оптоволокне.

В то же время, источники издания добавляют, что ситуация еще не катастрофическая и окружения украинских войск там пока нет.

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в The Telegraph сообщали об угрозе окружения 10-тысячной группировки украинских войск в Курской области - после наступления россиян под Суджей.

Мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские войска накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Сейчас на границе областей и в районе села сложилась критическая и сложная ситуация.

В то же время, в партизанском движении "Атеш" заявили, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ массово избегают отправки в Курскую область, где российские оккупационные войска несут огромные потери.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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