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Мощный штурм: ВСУ прорвались за линию обороны россиян на Курщине

Мария Николишин
7 марта 2025, 10:35
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Украинские войска атаковали несколькими волнами.
Мощный штурм: ВСУ прорвались за линию обороны россиян на Курщине
Продвижение ВСУ на Курщине / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, ISW

Главное:

  • ВСУ прорвались за линию обороны россиян в Курской области
  • Украинские военные имели успех возле нескольких сел на Курщине
  • Они привлекли от 30 до 50 единиц бронетехники для штурма

ВСУ осуществили серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за линию обороны россиян к юго-востоку от Суджи. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ осуществили штурмы с привлечением от 30 до 50 единиц бронетехники и имели успех у нескольких сел на Курщине.

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Ссылаясь на заявления российского Министерства обороны, аналитики ISW утверждают, что украинские войска атаковали несколькими волнами силами двух механизированных батальонов.

Мощный штурм: ВСУ прорвались за линию обороны россиян на Курщине
Бои в Курской области / фото: ISW

"ВСУ могли захватить населенные пункты Черкасская Конопелька, Уланок и Фанасеевка, однако геолокационные кадры пока не подтверждают наличие украинских войск там", - говорится в сообщении.

Мощный штурм: ВСУ прорвались за линию обороны россиян на Курщине
Город Суджа / Инфографика: Главред

Ситуация в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, соучредитель мониторинговой группы Deepstate Роман Погорелый говорил, что Силы обороны в Курской области столкнулись с очень сложной ситуацией. Войска агрессора России взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области в Курск.

В отчете Института изучения войны сообщалось, что армия страны-агрессора России имеет продвижение у украинского выступления в Курской области, в частности россияне атаковали на северо-запад от Суджи.

В то же время, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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