Главное:

ВСУ осуществили серию механизированных атак в Курской области и прорвались на глубину до 5 километров за линию обороны россиян к юго-востоку от Суджи. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ осуществили штурмы с привлечением от 30 до 50 единиц бронетехники и имели успех у нескольких сел на Курщине.

Ссылаясь на заявления российского Министерства обороны, аналитики ISW утверждают, что украинские войска атаковали несколькими волнами силами двух механизированных батальонов.

Как сообщал Главред, соучредитель мониторинговой группы Deepstate Роман Погорелый говорил, что Силы обороны в Курской области столкнулись с очень сложной ситуацией. Войска агрессора России взяли под огневой контроль всю логистику, идущую из Сумской области в Курск.

В отчете Института изучения войны сообщалось, что армия страны-агрессора России имеет продвижение у украинского выступления в Курской области, в частности россияне атаковали на северо-запад от Суджи.

В то же время, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.