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Максима Галкина заподозрили в увеличении губ - как он сейчас выглядит

Элина Чигис
7 мая 2025, 10:14
62
Максим Галкин показал свое свежее фото.
Максим Галкин
Максим Галкин - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Максим Галкин вышел на связь
  • Юморист удивил своим свежим видом

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, порадовал поклонников новым снимком.

На своей странице в Instagram Галкин показался возле цветов глицинии и стало ясно, что артист решил отпустить свои кудри.

видео дня

"Ну, какова красота!" – написал юморист.

Максим позировал в синей кофте и куртке, а поклонники остались в восторге от вида Галкина и красивых цветов.

Максим Галкин - новое фото
Максим Галкин - новое фото / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

"Ах, какой красавчик этот талантливый иноагент!";

"Ох, что же Вы с нами делаете, Максим Александрович!";

"Прекрасно выглядите!" - отметили подписчики.

Максим Галкин пообщался с поклонниками
Максим Галкин пообщался с поклонниками / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Также одна поклонница спросила у Галкина, увеличивал ли он губы, на что юморист ответил, что у него "все свое".

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

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Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.

А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.

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Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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