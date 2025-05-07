Максима Галкина заподозрили в увеличении губ - как он сейчас выглядит

Кратко:
- Максим Галкин вышел на связь
- Юморист удивил своим свежим видом
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить в Израиль, порадовал поклонников новым снимком.
На своей странице в Instagram Галкин показался возле цветов глицинии и стало ясно, что артист решил отпустить свои кудри.
"Ну, какова красота!" – написал юморист.
Максим позировал в синей кофте и куртке, а поклонники остались в восторге от вида Галкина и красивых цветов.
"Ах, какой красавчик этот талантливый иноагент!";
"Ох, что же Вы с нами делаете, Максим Александрович!";
"Прекрасно выглядите!" - отметили подписчики.
Также одна поклонница спросила у Галкина, увеличивал ли он губы, на что юморист ответил, что у него "все свое".
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Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.
А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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