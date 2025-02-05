"Всё молодеет": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева

Кратко:
- Максим Галкин порадовал поклонников снимком Аллы Пугачевой
- Как отреагировали поклонники Примадонны
Российский юморист Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой.
На своей странице в Instagram Галкин показал Примадонну в стильном луке.
Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
"Добрый вечер вам", - написал Галкин под фото.
Поклонники были в восторге от вида любимой певицы и написали множество позитивных комментариев.
"Берегите её, Максим! Она как Вселенная! Пусть будет здорова, пожалуйста";
"Шикарная и прекрасная Алла Борисовна";
"Тем временем Алла Борисовна всё молодеет";
"Какое чудесное фото!!! Шикарная Алла Борисовна!!! Какая озорная!!!", - написали подписчики юмориста.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
Вас может заинтересовать:
- "Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова
- "В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман
- "Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред