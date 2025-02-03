"Уничтожила себя": в РФ поставили крест на Алле Пугачевой

Эдгард Запашный выпалил свое мнение в сторону Аллы Пугачевой.

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Эдгард Запашный заговорил об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Кратко:

Эдгард Запашный считает позицию Аллы Пугачевой ошибку

Путинист заявил, что Примадонна предательница

Российский дрессировщик и ярый путинист Эдгард Запашный сказал, что российская певица Алла Пугачева "уничтожила себя, как личность".

Отметим, Пугачева публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехала вместе с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль.

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Как сообщают российские пропагандисты, путинист решил высказаться о поведении Примадонны и раскритиковал ее позицию, ведь считает, что она должна была остаться на родине.

"Я думаю, что Алла Борисовна совершила большую ошибку. Она предала страну, которая ее любила. Она уничтожила себя как личность", - сказал любитель диктатора Путина.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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