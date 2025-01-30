Путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине - детали

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- Никите Джигурде нашли наказание в Украине
- Путинист гордится этим
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало российского актера-путиниста, который родом из Киева, Никиту Джигурду лицом, представляющим угрозу национальной безопасности Украины.
Отметим, Джигурда утверждал, что хочет идти на фронт на стороне российских оккупантов и воевать с украинцами.
Минкульт указал, что путинист представляет угрозу Украине, также он приезжал на незаконно оккупированные Россией территории в 2023 и 2024 годах, а также поддерживает террористов.
Любитель русского мира Джигурда уже отреагировал на новость и высказал свое пропагандистское мнение.
"Я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость, как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры", - выдал Джигурда.
Никита Джигурда - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.
А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.
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Кто такой Никита Джигурда
Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.
В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.
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