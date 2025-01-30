Путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине - детали

Никита Джигурда получил по заслугам.

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Никита Джигурда получил наказание / коллаж: Главред, фото: t.me, Никита Джигурда

Вы узнаете:

Никите Джигурде нашли наказание в Украине

Путинист гордится этим

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины признало российского актера-путиниста, который родом из Киева, Никиту Джигурду лицом, представляющим угрозу национальной безопасности Украины.

Отметим, Джигурда утверждал, что хочет идти на фронт на стороне российских оккупантов и воевать с украинцами.

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Минкульт указал, что путинист представляет угрозу Украине, также он приезжал на незаконно оккупированные Россией территории в 2023 и 2024 годах, а также поддерживает террористов.

Любитель русского мира Джигурда уже отреагировал на новость и высказал свое пропагандистское мнение.

"Я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость, как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры", - выдал Джигурда.

В Украине отреагировали на позицию Никиты Джигурды / фото: скрин Минкульт Украины

Никита Джигурда - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно слили ролик, где Анастасия Волочкова и Никита Джигурда сперва танцуют, сильно пошатываясь, затем Джигурда стягивает с балерины штаны и целует ее в низ живота. Она тем временем хихикает. После этого нетрезвые друзья снова танцуют и обнимаются.

А также ранее Никита Джигурда приехал на временно оккупированный Донбасс и щеголял в военной форме. Фото того, как он позирует среди поля в окружении русских оккупантов поделилась его супруга Марина Анисина.

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Кто такой Никита Джигурда Никита Борисович Джигурда — советский, украинский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, исполнитель песен. Народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР.

В 2022 году Джигурда поддержал вторжение России в Украину. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины выступило с инициативой о введении против Джигурды международных санкций за поддержку вторжения в Украину и оправдание действий России.

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