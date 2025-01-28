"Счастлив": Пугачева и Галкин устроили себе незабываемый вечер - детали

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Российская певица Алла Пугачева и ее муж - российский юморист Максим Галкин, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину, побывали на спектакле, в котором сыграли Чулпан Хаматова и Максим Суханов.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал яркий момент спектакля "Записки сумасшедших".
"Спасибо за невероятный спектакль! Счастлив, что побывал", – отметил юморист.
Пугачева выбрала для похода в театр черный кожаный пиджак и сделала эффектный макияж.
Также видно, что зрители остались в восторге от спектакля, ведь зал буквально взорвался аплодисментами.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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