"Счастлив": Пугачева и Галкин устроили себе незабываемый вечер - детали

Пугачева и Галкин отлично провели время.

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Максим Галкин и Алла Пугачева побывали на спектакле / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

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Галкин и Пугачева культурно провели вечер

Куда отправились супруги, чтобы отдохнуть

Российская певица Алла Пугачева и ее муж - российский юморист Максим Галкин, которые публично осуждают террористическое вторжение РФ в Украину, побывали на спектакле, в котором сыграли Чулпан Хаматова и Максим Суханов.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал яркий момент спектакля "Записки сумасшедших".

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"Спасибо за невероятный спектакль! Счастлив, что побывал", – отметил юморист.

Пугачева выбрала для похода в театр черный кожаный пиджак и сделала эффектный макияж.

Также видно, что зрители остались в восторге от спектакля, ведь зал буквально взорвался аплодисментами.

Алла Пугачева осталась в восторге от похода в театр / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Максим Галкин прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки. На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

А также Игорь Наджиев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, прокомментировал новости о том, что у российских певцов Игоря Талькова и Аллы Пугачевой был роман.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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