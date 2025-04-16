"Куколка": Галкин показал, как Пугачева пустилась в пляс на своем 76-летии

Максим Галкин порадовал поклонников свежими снимками.

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Алла Пугачева - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Максим Галкин показал Аллу Пугачева

Как певица отпраздновала день рождения

Российский юморист Максим Галкин, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, опубликовал новые фотографии Аллы Пугачевой.

На своей странице в соцсетях юморист показал, как Примадонна отпраздновала 76-летие.

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На одном из фото Пугачева показалась вместе с дочерью Лизой, а на следующем была запечатлена "в греческом танце".

Алла Пугачева с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Отметим, 15 апреля Галкин уже публиковала фото певицы, но они оказались архивными, и подписчики попросили юмориста показать, как сейчас выглядит его жена.

"Свежие фотки по просьбе подписчиков!" — написал Максим под публикацией.

Алла Пугачева танцует / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

"Хочу выглядеть так же в возрасте Аллы";

"Куколка!!!";

"Мои года - моё богатство. Будьте здоровы и счастливы, Алла Борисовна";

"Прекрасная, неповторимая, божественная, наша Алла Борисовна", - написали поклонники.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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