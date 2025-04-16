"Куколка": Галкин показал, как Пугачева пустилась в пляс на своем 76-летии

Вы узнаете:
- Максим Галкин показал Аллу Пугачева
- Как певица отпраздновала день рождения
Российский юморист Максим Галкин, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, опубликовал новые фотографии Аллы Пугачевой.
На своей странице в соцсетях юморист показал, как Примадонна отпраздновала 76-летие.
На одном из фото Пугачева показалась вместе с дочерью Лизой, а на следующем была запечатлена "в греческом танце".
Отметим, 15 апреля Галкин уже публиковала фото певицы, но они оказались архивными, и подписчики попросили юмориста показать, как сейчас выглядит его жена.
"Свежие фотки по просьбе подписчиков!" — написал Максим под публикацией.
"Хочу выглядеть так же в возрасте Аллы";
"Куколка!!!";
"Мои года - моё богатство. Будьте здоровы и счастливы, Алла Борисовна";
"Прекрасная, неповторимая, божественная, наша Алла Борисовна", - написали поклонники.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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