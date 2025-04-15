Кокетливая Пугачева публично призналась Галкину в любви - что случилось

Кратко:
- 15 апреля у Аллы Пугачевой День рождения
- Максим Галкин поздравил ее с праздником, а певица эмоционально отреагировала
Сегодня Алла Пугачева празднует День рождения - Примадонне исполнилось 76 лет. В честь этого ее муж, комик Максим Галкин, опубликовал фото, которые доказывают, что певица каким-то мистическим образом стареет в обратную сторону.
Моложавую именинницу Галкин показал на борту яхты - с широкой улыбкой на лице, без макияжа и с игриво оголенным одним плечом. Обычно многословный комик на этот раз был весьма лаконичным, и подписал снимки всего четырьмя словами: "С Днем рождения, любимая!".
В комментариях к фото поклонники Аллы Борисовны оставляют для нее поздравления. Сама же Примадонна неожиданно эмоционально отреагировала на нежное признание мужа, и написала Галкину: "Ты лучший!!! Люблю!!!".
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Алла Пугачева - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.
Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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