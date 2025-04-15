Кокетливая Пугачева публично призналась Галкину в любви - что случилось

В особенный для нее день Примадонну, очевидно, переполнили эмоции.

https://glavred.info/starnews/koketlivaya-pugacheva-publichno-priznalas-galkinu-v-lyubvi-chto-sluchilos-10656149.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева новости - Максим Галкин поздравил жену и показал ее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna, instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

15 апреля у Аллы Пугачевой День рождения

Максим Галкин поздравил ее с праздником, а певица эмоционально отреагировала

Сегодня Алла Пугачева празднует День рождения - Примадонне исполнилось 76 лет. В честь этого ее муж, комик Максим Галкин, опубликовал фото, которые доказывают, что певица каким-то мистическим образом стареет в обратную сторону.

Моложавую именинницу Галкин показал на борту яхты - с широкой улыбкой на лице, без макияжа и с игриво оголенным одним плечом. Обычно многословный комик на этот раз был весьма лаконичным, и подписал снимки всего четырьмя словами: "С Днем рождения, любимая!".

видео дня

В комментариях к фото поклонники Аллы Борисовны оставляют для нее поздравления. Сама же Примадонна неожиданно эмоционально отреагировала на нежное признание мужа, и написала Галкину: "Ты лучший!!! Люблю!!!".

Алла Пугачева новости - Максим Галкин поздравил жену и показал ее фото / instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.

Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.

Читайте также:

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред