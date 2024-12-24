В стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой - СМИ

Примадонну хотели "убрать" криминальные элементы.

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Алла Пугачева новости - на Аллу Пугачеву готовилось покушение в 90-ые / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Вкратце:

В 90-ых у Аллы Пугачевой была криминальная "крыша"

Ее покровитель спас Примадонну от покушения

Принято считать, что Алле Пугачевой удалось закрепиться в статусе Примадонны благодаря ее необычайному таланту и трудолюбию. Однако на телевидении страны-оккупанта, которую артистка покинула в знак протеста против войны в Украине, стали активно продвигать версию о том, что звездой она во многом стала благодаря "нужным" людям.

К примеру, в 90-ых в криминальных кругах Пугачеву решили устранить. Ее жизнь якобы спасло покровительство некоего Геннадия Снустикова - в те времена он был криминальным авторитетом. Звезда выступала у него на мероприятиях в обмен на "крышу".

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Сейчас Снустиков - пожилой слепой мужчина, но прежде имел вес и в криминальных кругах, и в шоу-бизнесе. Он-то и рассказал, что на Аллу Борисовну и путинистку Машу Распутину готовилось покушения, а ему удалось "нажать на болевые точки серьезных людей", чтобы певиц оставили в живых.

"Помню, решали жизни Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Серьезные люди тогда сказали: "Мы их сегодня убьем". Пришлось мне встрять и ответить: "Нет, этого не будет. Нам не нужна тальковщина", - рассказал Геннадий Снустиков.

Кто такая Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости:

Ранее Главред озвучил, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.

Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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