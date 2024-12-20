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"В течение нескольких лет": путинист Киркоров высказался об Алле Пугачевой

Элина Чигис
20 декабря 2024, 12:34
258
Путинист Киркоров рассказал, за что благодарен Примадонне.
Алла Пугачева, Филипп Киркоров
Филипп Киркоров с уважением отозвался о Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Путинист Киркоров назвал Аллу Пугачеву сильной женщиной
  • Как певица помогла ему в жизни

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался, что после смерти матери его очень поддерживала Алла Пугачева, с которой он тогда был женат.

Как сообщили российские пропагандисты, Пугачева навещала вместе с Киркоровым его больную маму, пока она была жива.

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"Мне очень повезло, что в тот момент рядом была моя жена Алла. Она вытащила меня из этого омута горя и уныния, — рассказал Киркоров.

Также путинист сказал, что Примадонна для него – пример сильной женщины, как и его мама.

"Я из одних заботливых рук попал в другие, которые надежно согревали меня в течение нескольких лет. И я благодарен этой Женщине, которая поет", — подытожил певец.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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