Дочь путиниста Филиппа Киркорова жестко затравили - причина

Вы узнаете:
- Дочь путинистка Киркорова захейтили в Сети
- Девочка не понимает такой жестокости
Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория Киркорова заявила, что ее оскорбляют в Сети.
Как сообщают российские пропагандисты, Аллу-Викторию критикуют за фамилию.
"Недавно дочь певца приняла участие в челлендже "Скажи свое непопулярное мнение и беги", распространившемся по Сети. Алла-Виктория опубликовала видео, в котором в очередной раз намекнула на издевательства в свой адрес", - написали пропагандисты.
Сама 13-летняя дочка путиниста отметила, что буллинг – это не смешно.
Отметим, Алла-Виктория часто попадает под критику от сверстников из-за пластических операций и репутации отца.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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