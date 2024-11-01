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Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

Элина Чигис
1 ноября 2024, 19:45
367
Путинист Киркоров рассказал правду поклонникам.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров показал свою настоящую фамилию / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Читайте в материале:

  • Киркоров поздравил родителей с годовщиной свадьбы
  • Путинист засветил семейный секрет

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы.

Как рассказал путинист в своих соцсетях, его отец Бедрос Киркоров женился на ведущей концертов Виктории Лихачевой 1 ноября 1964 года. Отметим, отец артиста такой же любитель российского диктатора Путина.

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Певец поблагодарил родителей за то, что они дали ему жизнь и опубликовал фото с их свадьбы.

"Цените семейные традиции и храните любовь. Рад, что в России 2024 — Год семьи. Это самое важное, что есть у человека", — написал путинист.

Также стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия артиста.

Настоящая фамилия Филиппа Киркорова
Настоящая фамилия Филиппа Киркорова / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал,что путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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