Кратко:
- Лорак познакомилась с Киркоровым на съемках
- Предательница пригласила путиниста на день рождения
- Певица рассказала, какой Киркоров в жизни
Предательница Украины певица Ани Лорак поделилась историей, как она познакомилась с российским певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.
Как сообщила запроданка в YouTube-шоу Стаса Ярушина MUZLOFT, впервые она встретилась с любителем диктатора Путина на съемках новогоднего мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" еще в 2004 году.
"Он играл черта, а я играла Оксану. Завязалась симпатия. Это долгая история, но, когда я пригласила Филиппа на день рождения, я думала, что он точно не придет, потому что он Филипп Киркоров… Такое было удивление, когда Филипп пришел с большим букетом", - отметила предательница.
Ани Лорак расхвалила путиниста и отметила, что на самом деле Киркоров "совсем не такой, каким его видят на экране".
"С тех пор завязалась наша дружба, я увидела просто парня", - подытожила Лорак.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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