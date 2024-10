Запроданка Ани Лорак рассказала, как относится к путинисту Киркорову.

Ани Лорак высказалась о Филиппе Киркорове / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Лорак познакомилась с Киркоровым на съемках

Предательница пригласила путиниста на день рождения

Певица рассказала, какой Киркоров в жизни

Предательница Украины певица Ани Лорак поделилась историей, как она познакомилась с российским певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

Как сообщила запроданка в YouTube-шоу Стаса Ярушина MUZLOFT, впервые она встретилась с любителем диктатора Путина на съемках новогоднего мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" еще в 2004 году.

"Он играл черта, а я играла Оксану. Завязалась симпатия. Это долгая история, но, когда я пригласила Филиппа на день рождения, я думала, что он точно не придет, потому что он Филипп Киркоров… Такое было удивление, когда Филипп пришел с большим букетом", - отметила предательница.

Ани Лорак расхвалила путиниста и отметила, что на самом деле Киркоров "совсем не такой, каким его видят на экране".

"С тех пор завязалась наша дружба, я увидела просто парня", - подытожила Лорак.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

