Общественники не хотят больше видеть Киркорова на сцене.

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Филипп Киркоров попал в неприятности / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров разозлил россиян своим поведением

Общественники прызывают путиниста уйти со сцены

Сибирская правозащитная группа "Радетель" подготовила публичное обращение к российскому певцу Филиппу Киркорову, который поддерживает страшное террористическое вторжение РФ в Украину.

Как сообщают росСМИ, путиниста призвали уйти с публичного пространства из-за развратного поведения.

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"Как показывает время, ваших "извинений", "оправданий" хватает на совсем короткий срок. Ваш modus operandi не меняется на протяжении десятилетий. Вы нарушаете закон, из раза в раз совершаете публично аморальные поступки, развращаете нашу молодёжь и детей. Исходя из изложенного, просим вас, Филипп Бедросович, покинуть российское публичное пространство", - заявили общественники.

Также группа "Радетель" подметила, что время Киркорова уже "ушло".

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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