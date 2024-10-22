Киркоров стал звездой очередного скандала.

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Филипп Киркоров частый гость скандальных ситуаций/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, оскандалился очередной выходкой.

В частности, во время шоу, Киркоров выдал постыдный и похабный стишок, который рассмешил ведущих шоу. Однако, как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Не Малахов, Киркорову так легко на этот раз не удалось отделаться.

Так, российские православные активисты после скандальной выходки Киркорова подали на него заявление в полицию за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Теперь скандалиста ждут проверки и возможно скоро будет вынесено решение не в его пользу.

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Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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