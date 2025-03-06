Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Александра Кучеренко появилась в соцсетях.

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Александра Кучеренко - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Кратко:

Александра Кучеренко показала новый снимок

Модель позировала без обручального кольца

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко засветилась без обручального кольца после того, как поклонники узнали, что она уже в официальном разводе с Дмитрием Комаровым.

На своей странице в соцсетях Кучеренко опубликовала снимок, на котором позировала в телестудии, а также она продемонстрировала стильный образ в нюдовых оттенках.

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Также Александра продемонстрировала и руки, подчеркнув ногти красным маникюром.

Александра Кучеренко в телестудии / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Отметим, пара пока не комментировала развод, а поженились Дмитрий и Александра в 2019 году после трех лет отношений. Инициатором развода все же стал Комаров, хотя даже друзья бывших супругов были в недоумении, ведь еще летом у пары все было хорошо.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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