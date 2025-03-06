Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Кратко:
- Александра Кучеренко показала новый снимок
- Модель позировала без обручального кольца
Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко засветилась без обручального кольца после того, как поклонники узнали, что она уже в официальном разводе с Дмитрием Комаровым.
На своей странице в соцсетях Кучеренко опубликовала снимок, на котором позировала в телестудии, а также она продемонстрировала стильный образ в нюдовых оттенках.
Также Александра продемонстрировала и руки, подчеркнув ногти красным маникюром.
Отметим, пара пока не комментировала развод, а поженились Дмитрий и Александра в 2019 году после трех лет отношений. Инициатором развода все же стал Комаров, хотя даже друзья бывших супругов были в недоумении, ведь еще летом у пары все было хорошо.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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