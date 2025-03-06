'Война стала катастрофой для Путина': в The Telegraph сделали громкое заявление

Россия испытывает настоящее давление из-за войны в Украине.

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Путин якобы хочет завершения войны / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Путин слаб и отчаянно хочет мира

Российский диктатор воспользовался случаем поддержать мирные предложения Трампа

Президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой. Об этом написал британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин в The Telegraph.

"Не обманывайте себя, Путин слаб и отчаянно стремится к миру. Несмотря на всю свою браваду, Кремль отчаянно надеется, что возвращение Трампа в конце концов будет означать конец войны", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, есть веская причина, почему Россия вдруг захотела поддержать стремление президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине.

"Почти на всех уровнях конфликт стал катастрофой для Владимира Путина. Пропагандистская машина Кремля, возможно, и высмеивает европейцев, которые испытывают определенный дискомфорт из-за отношения администрации Трампа к бывшим союзникам Вашингтона, однако это лишь попытка отвлечь внимание от настоящего давления, которое Москва испытывает из-за своей губительной военной интервенции в Украину", - добавил журналист.

Он также подчеркнул, что по последним западным оценкам, общее количество погибших и раненых россиян во время конфликта в Украине составляет 850 000 человек, что превышает общее количество американских и британских военных, погибших в боях в Европе во время Второй мировой войны.

"Добавьте к этому разрушительное влияние конфликта на российскую экономику, когда процентные ставки достигли 21%... Поэтому легко понять, почему Путин воспользовался случаем поддержать мирные предложения Трампа", - пояснил журналист.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Россия продолжает реализовывать свои агрессивные планы в отношении Украины, стремясь расширить контроль над дополнительными территориями перед возможными мирными переговорами. В частности, Кремль заявил, что аннексированные регионы - Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области - являются "неприкосновенными" и не подлежат обсуждению.

Кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва "положительно" относится к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам со страной-оккупантом Россией. При этом он размечтался о переговорах в Минске.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа хочет заставить президента Украины Владимира Зеленского смягчить риторику в адрес верхушки страны-агрессора РФ с целью скорейшего завершения войны.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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