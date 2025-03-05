У Путина сделали заявление о переговорах и назвали "лучшее место их проведения"

В Кремле уже не говорят о якобы нелегитимности Зеленского, но "пожаловались" на Украину.

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Минск - лучшее для Москвы место переговоров, - Песков / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное из заявления Пескова:

Москва "положительно оценивает" готовность Зеленского к переговорам

Минск - идеальное для Москвы место переговоров Путина, Зеленского и Трампа

Кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва "положительно" относится к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам со страной-оккупантом Россией. При этом он размечтался о переговорах в Минске.

Как сообщает Коммерсант, представитель Кремля не упустил возможности и пожаловаться на Украину.

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"(Кремль оценивает возможность переговоров, - ред). Положительно. Вопрос, с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал Песков.

Также он прокомментировал "идею" Лукашенко о якобы переговорах Путина, Зеленского и Трампа в Минске. Такая инициатива не обсуждалась, однако для Москвы это, дескать, было бы "лучшим местом для переговоров".

"Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров", - размечтался Дмитрий Песков.

Позиция Украины по переговорам с Россией

Добавим, что президент Владимир Зеленский никогда не отказывался от реальных переговоров с Россией, предусматривающих наказание оккупантов за преступления, репарации и восстановление территориальной целостности.

В то же время Москва продвигали "переговоры", чтобы получить паузу в войне и продолжать боевые действия.

Сейчас Украина рассчитывает на потенциальных переговорах на справедливый мир.

Возможные переговоры по завершению войны – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море.

Также Зеленский обратился к Трампу, выразив сожаление ситуацией, произошедшей в Белом доме. Он призвал американского президента к налаживанию отношений.

Позже Трамп выступил в Конгрессе и сообщил о получении письма от Зеленского.

"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - уточнил Трамп и предположил, что РФ тоже готова к переговорам.

Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным, написали журналисты Politico. Цель Белого дома – более масштабный диалог Киева и Москвы, который должен привести к завершению войны.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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