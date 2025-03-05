У Путина сделали заявление о переговорах и назвали "лучшее место их проведения"

Главное из заявления Пескова:
- Москва "положительно оценивает" готовность Зеленского к переговорам
- Минск - идеальное для Москвы место переговоров Путина, Зеленского и Трампа
Кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что Москва "положительно" относится к готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам со страной-оккупантом Россией. При этом он размечтался о переговорах в Минске.
Как сообщает Коммерсант, представитель Кремля не упустил возможности и пожаловаться на Украину.
"(Кремль оценивает возможность переговоров, - ред). Положительно. Вопрос, с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому, в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал Песков.
Также он прокомментировал "идею" Лукашенко о якобы переговорах Путина, Зеленского и Трампа в Минске. Такая инициатива не обсуждалась, однако для Москвы это, дескать, было бы "лучшим местом для переговоров".
"Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров", - размечтался Дмитрий Песков.
Позиция Украины по переговорам с Россией
Добавим, что президент Владимир Зеленский никогда не отказывался от реальных переговоров с Россией, предусматривающих наказание оккупантов за преступления, репарации и восстановление территориальной целостности.
В то же время Москва продвигали "переговоры", чтобы получить паузу в войне и продолжать боевые действия.
Сейчас Украина рассчитывает на потенциальных переговорах на справедливый мир.
Возможные переговоры по завершению войны – что об этом известно:
Как сообщал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море.
Также Зеленский обратился к Трампу, выразив сожаление ситуацией, произошедшей в Белом доме. Он призвал американского президента к налаживанию отношений.
Позже Трамп выступил в Конгрессе и сообщил о получении письма от Зеленского.
"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - уточнил Трамп и предположил, что РФ тоже готова к переговорам.
Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным, написали журналисты Politico. Цель Белого дома – более масштабный диалог Киева и Москвы, который должен привести к завершению войны.
Другие новости:
- У Трампа остановили финансирование поставок нового оружия Украине – WSJ
- Верховная Рада официально обратилась с заявлением к Трампу
- Трамп объявил о "сигналах про мир" от РФ: у Зеленского сделали заявление
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред