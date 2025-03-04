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Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным: СМИ узнали сценарий

Алексей Тесля
4 марта 2025, 13:02
1566
Относительно быстрое завершение войны остается возможным, считают в команде Дональда Трампа.
Путин, Зеленский
В США хотят переговоров между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно:

  • У Трампа хотят вынудить Зеленского смягчить риторику
  • Белый дом ставит целью вовлечь обе стороны в переговоры

Администрация президента США Дональда Трампа хочет вынудить президента Украины Владимира Зеленского смягчить риторику в адрес верхушки страны-агрессора РФ с целью скорейшего завершения войны.

Трамп и члены его команды считают, что относительно быстрое завершение войны, которую начала Россия, остается возможным, пишет Politico со ссылкой на одного из чиновников администрации США.

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Отмечается, что Белый дом ставит целью вовлечь обе противоборствующие стороны в переговоры.

"С Россией есть потенциальное окно. Но вы не заставите Путина сесть за стол переговоров, если будете обзывать его", — пояснил один из американских чиновников.

Уточняется, что Трамп ясно дал понять, что экономическое соглашение о полезных ископаемых Украины, которое должно было быть подписано в пятницу, 28 февраля, остается на столе.

В материале добавляется, что стратегия США кнута и пряника направлена на то, чтобы заставить Зеленского пойти на более масштабные переговоры с целью положить конец войне с Россией, указывает автор статьи.

Переговоры Украины и США - последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Ранее в Белом доме раскрыли причину изменения позиции США по войне в Украине. Президент США считает, что Владимир Зеленский должен поблагодарить США и американских налогоплательщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что президент и американские чиновники почувствовали неуважение в риторике и поведении Зеленского - ссылались на то, что он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

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Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

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