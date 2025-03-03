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"Базовый сценарий войны" и мирные переговоры: Зеленский раскрыл детали Ставки

Юрий Берендий
3 марта 2025, 22:37
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Отсутствие гарантий безопасности позволило России напасть на Украину 11 лет назад, начиная с аннексии Крыма и войны в восточных регионах, отметил Зеленский.
'Базовый сценарий войны' и мирные переговоры: Зеленский раскрыл детали Ставки
Зеленский раскрыл сценарий "базового сценария" для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

Коротко:

  • Зеленский раскрыл результаты Ставки
  • Президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в рамках которой обсуждались специальные вопросы устойчивости государства. Об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения.

По его словам, рассматриваются все возможные сценарии для защиты Украины.

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"Базовый сценарий - сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны, достойным миром. Мир нам нужен. Именно мир настоящий, честный, а не война бесконечная. И гарантии безопасности нужны. Именно отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволили России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе. Затем отсутствие гарантий безопасности позволит России начать полномасштабное вторжение", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что отсутствие определенных гарантий безопасности позволяет России продолжать войну, и это очевидно для всего мира.

Президент добавил, что продолжается сотрудничество с европейскими партнерами по созданию специальной дипломатической и безопасности архитектуры, которая будет способствовать приближению мира.

Зеленский подчеркнул, что это, в частности, обсуждалось во время встреч в Лондоне и на переговорах с другими мировыми лидерами.

"Украина, вся Европа, Америка вместе мы можем обеспечить десятилетия спокойствия. И надо для этого быть в конструктиве, работать вместе, дополнять предложения друг друга и ускорять дипломатию для завершения войны", - резюмировал Зеленский.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в Курской области остается крайне сложной. Российские войска взяли под огневой контроль логистические маршруты из Сумской области в Курск и пытаются прорваться к селу Новенькое. Об этом сообщил соучредитель DeepState Роман Погорелый.

1 марта российские войска нанесли ракетный удар по воинской части на полигоне Сухопутных войск в Днепропетровской области, использовав баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боевой частью. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Российские оккупанты не отказываются от захватнических намерений, сосредотачивая силы на Донецком и Харьковском направлениях. Однако угроза для Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей остается. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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