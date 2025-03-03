'Базовый сценарий войны' и мирные переговоры: Зеленский раскрыл детали Ставки

Коротко:
- Зеленский раскрыл результаты Ставки
- Президент подчеркнул необходимость гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в рамках которой обсуждались специальные вопросы устойчивости государства. Об этом президент сообщил во время своего вечернего обращения.
По его словам, рассматриваются все возможные сценарии для защиты Украины.
"Базовый сценарий - сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны, достойным миром. Мир нам нужен. Именно мир настоящий, честный, а не война бесконечная. И гарантии безопасности нужны. Именно отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволили России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе. Затем отсутствие гарантий безопасности позволит России начать полномасштабное вторжение", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что отсутствие определенных гарантий безопасности позволяет России продолжать войну, и это очевидно для всего мира.
Президент добавил, что продолжается сотрудничество с европейскими партнерами по созданию специальной дипломатической и безопасности архитектуры, которая будет способствовать приближению мира.
Зеленский подчеркнул, что это, в частности, обсуждалось во время встреч в Лондоне и на переговорах с другими мировыми лидерами.
"Украина, вся Европа, Америка вместе мы можем обеспечить десятилетия спокойствия. И надо для этого быть в конструктиве, работать вместе, дополнять предложения друг друга и ускорять дипломатию для завершения войны", - резюмировал Зеленский.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
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