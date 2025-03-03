Есть ли угроза наступления РФ на юге Украины: в ГУР озвучили тревожный прогноз

Основное:
- РФ не отказывается от планов наступления в Херсонской и Запорожской областях
- Враг сосредоточил свои силы на Покровском направлении, в районе Торецка и Часового Яра
Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей, поэтому приоритетными направления для врага остаются Донецкая и Харьковская области. Однако угроза для Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей все еще существует. Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.
По его словам, сейчас российские войска сосредотачивают свои силы на Покровском направлении, в районе Торецка и Часового Яра. В то же время Купянское направление также важно для врага.
"Мы знаем планы, которые ставит перед собой Российская Федерация, в том числе - и возможность проведения штурмовых и наступательных действий и в Херсонской, и в Запорожской областях", - сказал он.
Он подчеркнул, что угроза для Юга все еще актуальна.
"Давайте посмотрим на заявления, которые делает руководство Российской Федерации. Представители Кремля неоднократно заявляли, что и Херсонская, и Запорожская области - это "новые территории" России, которые "вписаны в конституцию России", и что они будут делать все для того, чтобы эти территории были под контролем России", - отметил Скибицкий.
Представитель ГУР еще очертил угрозу для Днепропетровщины. Он заверил, что все будет зависеть от того, сможет ли Россия приблизиться к границам Днепропетровской области.
"В случае успеха России, возрастает угроза проведения любых штурмовых действий, разведывательных действий, и к тому же это уменьшает радиус боевого применения артиллерийских и реактивных систем залпового огня противника для нанесения ударов по нашей инфраструктуре", - объяснил Скибицкий.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российская оккупационная армия смогла продвинуться на трех направлениях боевых действий, а именно - в Курской области, на Купянском направлении и под Покровском. Аналитики проекта DeepState отметили, что враг имеет успехи в четырех точках. Ориентировочные изменения на линии боев составляют от 600 м до 2,4 км.
Напомним, Forbes недавно сообщали, что украинские войска ведут контратакующие действия на востоке и достигли продвижения на Торецком направлении в Донецкой области. Несмотря на преимущество российских сил несколько месяцев назад, украинские защитники активно контратакуют в Торецке и его окрестностях, продвигаясь в город, который ранее РФ объявила оккупированным.
Между тем аналитики DeepState пишут о замедлении темпов российского наступления в феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем. В целом оккупанты захватили 192 квадратных километра территории, что соответствует уровню продвижения в июле 2024 года.
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Кто такой Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
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