Армия Украины лишила РФ одного из ключевых преимуществ на фронте – Forbes

Оккупанты столкнулись со сложностями в применении корректируемых авиабомб.

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Оккупанты не могут как раньше использовать КАБы на фронте - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Укроборонпром, Википедия

О чем говорится в статье Forbes:

Россия уже не может применять КАБы так, как раньше

Украинские системы РЭБ работают эффективно

Украина глушит и российские БПЛА

Силы обороны Украины нашли способ борьбы с российскими корректируемыми авиационными бомбами (КАБами) – опасным вражеским оружием, которому ранее было мало возможностей противостоять. Агрессор Россия теперь не может применять их с таким уроном, как раньше, поскольку эффективно работают украинские средства радиолокационной борьбы.

"Требуется восемь или даже 16 планирующих бомб"

В материале Forbes говорится о том, что российские оккупанты по-прежнему применяют КАБы на фронте, однако это оружие уже не работает так, как раньше. Причина – проблема взаимодействия с системами спутниковой коррекции, ведь украинские специалисты эффективно используют РЭБ.

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"Планирующие бомбы не могут взаимодействовать со спутниковой группировкой ГЛОНАСС... Без постоянного соединения для коррекции курса планирующие бомбы имеют тенденцию отклоняться и безвредно взрываться на некоторых полях", - пишет обозреватель Дэвид Акс.

По словам так называемых российских военкоров, для поражения одной "цели" врагу теперь нужно "восемь или даже 16 планирующих бомб".

Что известно о КАБ / Инфографика: Главред

"Это рискованно и неэффективно"

КАБ является дешевым оружием – стоимость каждой бомбы оценивается примерно в 25 тысяч долларов – но истребители, которые их сбрасывают, дорогие.

"Запуск четырех самолетов для поражения одной цели — это рискованно и неэффективно для военно-воздушных сил, у которых всего около тысячи современных самолетов, и которые уже потеряли 120 из них в боях на Украине", - отметил Акс.

Украинские РЭБ глушат российские беспилотники

Более того, украинские системы смогли помешать работе многих российских БПЛА. Теперь оккупанты вынуждены переходить на более дорогие оптоволоконные беспилотники.

"Глушение фактически достигло того, чего украинские ВВС пытались добиться с помощью своих дорогих, уязвимых батарей зенитных ракет С-300, Patriot и SAMP/T, которых всегда было слишком мало, чтобы полностью защитить линию фронта и украинские города", - указал аналитик.

Российские РЭБ не настолько эффективны

Как полагает Акс, российские средства глушения сделаны плохо и неэффективно, поэтому не могут работать так же хорошо, как украинские.

К примеру, самые лучшие украинские боеприпасы – американские планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition и французские планирующие бомбы Hammer – используют не только наведение по GPS, но и оснащены инерциальными навигационными системами. Благодаря этому они автономны и защищены от глушения.

В статье также уточнили, что инерциальные резервные системы РФ, в основном, неточные. По мнению аналитика Марка Шнайдера, точность российских ракет часто в десять раз меньше, чем утверждают их производители.

Ситуация на фронте – новости по теме:

Как сообщал Главред, депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук ранее заявил, что россияне расширяют фронт на Купянском направлении. По его мнению, река Оскол перестает быть линией разграничения и постепенно переходит в тыл оккупантов.

Оккупанты продвинулись возле двух сел в Донецкой области, сообщили аналитики DeepState. В частности, враг достиг продвижения возле Бурлацкого и в Андреевке на западе Донетчины.

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении – Котлино, рассказали в Десантно-штурмовых войсках. Оккупация населенного пункта позволила бы российским войска выйти на трассу Покровск-Днепр.

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