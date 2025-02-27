Оккупанты продвинулись возле двух сел в Донецкой области – DeepState

Армия РФ продолжает оккупировать территории Донбасса.

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РФ продвигается на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, deepstatemap

Кратко:

РФ продолжает оккупировать территории Донбасса

Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке

Российские оккупационные войска продвинулись в двух населенных пунктах Донецкой области. Об этом в ночь на 27 февраля сообщили аналитики проекта DeepState.

Сообщается, что противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области.

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"Враг продвинулся возле Бурлацкого и в Андреевке", - говорится в сообщении.

Бурлацкое на карте / deepstatemap

Андреевка на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, у Кремля нет возможности захватить крупные города военным путем, поэтому РФ требует от Украины отказаться от Запорожья, Херсона и Краматорска через политическое давление и переговоры. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики мониторингового канала DeepState ночью 26 февраля сообщили, что ВС РФ удалось оккупировать село Новоочеретоватое, о продвижении в районе которого сообщалось лишь днем ранее.

25 февраля российские войска продвинулись на Покровском направлении и оккупировали село Запорожье в Донецкой области. Однако общая оборонительная инициатива в этом районе остается за Силами обороны Украины.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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