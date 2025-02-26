Река Оскол переходит в тыл к оккупантам: на Харьковщине РФ готовит новый прорыв

Враг постоянно атакует и проводит штурмовые действия на Купянском направлении.

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Что происходит на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: Стратком ВСУ, Командование объединенных сил ВСУ

Главные тезисы Ткачука:

На Купянском направлении фронт расширяется

Река Оскол перестает быть линией разграничения

Депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук сообщил, что на Купянском направлении оккупанты активизировали свои усилия, чтобы продвигаться в сторону Купянска.

"Боевые действия на Купянском направлении продолжаются ежедневно. Враг постоянно атакует и проводит штурмовые действия. Если говорить о новых угрозах, то можно сказать о населенном пункте Тополя. Сегодня в DeepState сообщили, что враг проснулся возле населенного пункта Тополя. Это село расположено между границей с РФ и рекой Оскол и является самым северным флангом обороны ВСУ", - пояснил Ткачук в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам депутата, фронт на Купянском направлении постепенно расширяется.

"Небольшой населенный пункт Тополи, расположенный на западном берегу реки Оскол, и там продолжаются бои. Сам фронт там расширяется. Это уже теперь Двуречная, Тополи и оккупанты пытаются прорваться в сторону Купянска. Река Оскол, по крайней мере к северу от Купянска, перестает быть линией разграничения и постепенно переходит в тыл оккупантов", - добавил он.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что враг атаковал на Купянщине и пытался перейти Оскол. Также в Хортице подчеркнули, что оккупанты атаковали позиции Сил обороны в Волчанске на Харьковском направлении. Однако враг понес потери и вынужден был отойти.

Максим Жорин рассказал о дерзких попытках РФ форсировать Оскол. По его словам, российская армия пытается прорваться к реке Оскол с разных направлений: со стороны Макеевки и в районе Загрызово. Враг активно действует вблизи Двуречного, где постоянно пытается форсировать реку.

ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. В ОСУВ "Хортица" добавили, что на всех направлениях враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. В то же время, украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

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