Оккупанты атаковали Константиновку и Купянск: есть погибшие и раненые

Враг бросал авиабомбы на Константиновку сериями.

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Последствия обстрела Константиновки / коллаж: Главред, фото: FB Донецька обласна прокуратура

Вы узнаете:

Сколько раненых в результате атаки Константиновки

Сколько зданий повреждено в городе

Чем обстреляли Купянск

В среду, 19 февраля, российские военные нанесли удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере, один человек погиб и семеро ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке. По предварительной информации, утром россияне сбросили на город четыре управляемые авиабомбы. Кроме жертв, о которых известно точно, еще один человек может находиться под завалами одного из домов", – написал он. видео дня

По данным начальника ОВА, повреждены 34 частных дома, админздание, три линии электропередачи и три газопровода. Филашкин призвал жителей региона к эвакуации.

Позже Донецкая областная прокуратура проинформировала в Facebook, что враг бросал авиабомбы на Константиновку сериями.

"Российская армия нанесла два авиаудара по Константиновке. Средствами поражения попали по плотной жилой застройке населенного пункта. В результате атаки в своих квартирах ранения получили три женщины 66, 70, 84 лет и 65-летний мужчина... Через семь минут ВС РФ совершили еще четыре бомбовых удара. Попадания произошли по частному сектору. Две жительницы в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга, находясь по местам жительства", – говорится в посте.

О погибших прокуратура не сообщала.

"Предварительно, враг использовал шесть ФАБ-250... Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска обстреляли Купянск, разрушив жилой дом. Под завалами погиб местный житель. Об этом говорится в заявлении полиции Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что сегодня в 15:37 россияне ударили, предварительно КАБами, по городу Купянск.

"Обвалился и загорелся дом. К сожалению, погиб местный житель", - добавили в полиции.

По их данным, на место попадания выехала следственно-оперативная группа Купянского РОП, криминалисты и взрывотехники полиции.

Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

Ситуация на Купянском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что войска РФ стремятся окружить Купянск. У оккупантов, похоже, нет резервов для реализации такой "цели", однако они могут перебросить силы с других направлений, чтобы продвинуться в районе Двуречной.

Цель оккупантов – полный захват Купянска, поскольку город является логистическим узлом, сказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс". На Купянском направлении враг на отдельных участках применяет тактику либо пехотных, либо механизированных штурмов.

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск, написали журналисты Forbes. Оккупанты могут предпринять попытки форсирования Оскола, ситуация в Купянском районе может стремительно ухудшиться.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

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