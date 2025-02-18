"Критическая ситуация": армия РФ вплотную подошла к Купянску

Ваг постоянно обстреливает город из всех видов вооружения.

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Армия РФ вплотную подошла к Купянску / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, Минобороны РФ

Кратко:

Коммунальщики 24/7 борются за спасение многоквартирных домов

Оккупанты пытаются наступать, применяя БПЛА

Российские военные очень близко подошли к Купянску Харьковской области. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, враг постоянно обстреливает город из всех видов вооружения.

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"Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации безопасности, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия. Наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, поскольку большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов", - подчеркнул он.

По словам начальника Купянской городской военной администрации, враг очень близко по всей линии фронта: и с севера, и с юга.

"Оккупанты пытаются наступать, применяя БПЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и усложняют обеспечение жизнедеятельности общины", - добавил Беседин.

Инфографика: Главред

Ситуация на Купянском направлении – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что войска РФ стремятся окружить Купянск. У оккупантов, похоже, нет резервов для реализации такой "цели", однако они могут перебросить силы с других направлений, чтобы продвинуться в районе Двуречной.

Цель оккупантов – полный захват Купянска, поскольку город является логистическим узлом, сказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс". На Купянском направлении враг на отдельных участках применяет тактику либо пехотных, либо механизированных штурмов.

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск, написали журналисты Forbes. Оккупанты могут предпринять попытки форсирования Оскола, ситуация в Купянском районе может стремительно ухудшиться.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

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