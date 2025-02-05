Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В ВСУ раскрыли тактику штурмов россиян на Купянском направлении: что придумал враг

Марина Фурман
5 февраля 2025, 21:15
2983
Российские оккупанты стремятся захватить Купянск.
Купянск, армия РФ
Военнослужащий рассказал о ситуации на Купянском направлении / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

  • Захватчики штурмуют позиции украинских бойцов на Купянском направлении
  • Основная цель врага - полный захват Купянска

Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. На части участка враг для штурмов привлекает только пехоту, а на других - использует механизированные штурмы. Кроме того, захватчики применяют танки во время наступления. Об этом рассказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс" в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, основная цель врага - полный захват Купянска, ведь этот город является логистическим узлом.

видео дня

"В зоне нашей ответственности удается сохранять линию фронта, активно работаем в основном сейчас по пехотным подразделениям, то есть тактика противника заключается в прорыве накоплений. Соответственно, стараемся работать по пехоте, по укреплениям, местам расположения", - рассказал Александр.

Он отметил, что оккупанты не "изменяют" традиционной тактике. На Купянском направлении враг активно использует метод "мясных штурмов".

"Постоянно забрасываются новые и новые пехотные группы для насыщения и расширения плацдарма. Если анализировать открытые источники, можем прийти к неутешительному выводу, что зверства в армии РФ - это распространенное явление. Если говорить о расстрелах, то на передней линии фронта это вы не увидите, то есть это в местах дислокации, скорее всего, происходит. Но тактика распространена", - отметил офицер.

Александр также рассказал, что для наступательных операций российская армия привлекает подразделения с разным уровнем подготовки. Оккупационные войска время от времени проводят ротацию своих сил.

По его словам, во время штурмов россияне выпускают первым танк с усиленной защитой, кроме того, на нем устанавливаются средства РЭБ.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Напомним, военный обозреватель, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец сообщил о сложной ситуации к северу от Купянска. По его словам, передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг, вдоль Оскола. Машовец считает, что если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет затруднена.

Недавно в DeepState писали, что РФ образовала новый плацдарм на Харьковщине. Аналитики напомнили, что попытки пересечь водную преграду в этом районе были со стороны врага неоднократными и начались они еще примерно с середины января, а прощупывание местности осуществлялось еще в начале прошлого месяца.

Главред со ссылкой на ОСГВ "Хортица" писал, что на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске. На Купянском направлении враг также штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово: успеха не имел.

Другие новости:

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Купянск российские войска
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из плена

"Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из плена

22:07Украина
Обмен пленными и взрывы в ТЦК: главные новости Украины (дайджест)

Обмен пленными и взрывы в ТЦК: главные новости Украины (дайджест)

22:00Украина
Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ

Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ

21:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Последние новости

22:16

"Вернулся в новом образе": у Макса Барских появился двойник

22:11

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

22:07

"Российская тюрьма - не санаторий": в каком состоянии вернулись военные из пленаФотоВидео

22:00

Обмен пленными и взрывы в ТЦК: главные новости Украины (дайджест)

21:47

"Любовь": Вера Брежнева впечатлила своим признанием о личном

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:44

Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз - СМИ

21:39

Бронь от мобилизации получит еще одна категория украинцев: Зеленский подписал указ

21:24

Тест для самых наблюдательных: найдите отличающуюся птицу за 5 секунд

21:15

В ВСУ раскрыли тактику штурмов россиян на Купянском направлении: что придумал враг

Реклама
21:06

"Твой папа умер": Седокова рассказала, как ее сын узнал про смерть Яниса Тиммы

21:04

"Я тебя не пугаю, но...": в сеть попало видео, как Кабаева издевается над детьмиВидео

21:00

"Лекарства должны стать доступными": Зеленский сделал заявление о ценах в аптеках

20:53

РФ ударила ракетой по Одесской области: пострадали случайные прохожие, есть жертва

20:27

Польза скумбрии для человека - все преимущества рыбы

20:07

Цифры впечатляют: сколько электроэнергии мотает ноутбук

20:01

Путин хочет применить ядерное оружие: раскрыты детали договора РФ с Беларусью

19:58

РФ перебросит войска в Беларусь: Зеленский озвучил коварный замысел Путина

19:52

Атакует мороз, снег и сильный ветер: синоптики предупреждают об опасности

19:17

Бомбическая закуска за 15 минут: идеальный рецепт, который смогут приготовить все

19:12

Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими роднымиФотоВидео

Реклама
19:10

"Еще тот квест": Марина Боржемская пожаловалась на проблемы в личной жизни

19:10

Что происходит на фронте: последние данные о планах Путинамнение

19:06

Мирный план Трампа представят на следующей неделе: СМИ раскрыли, что в него войдет

19:02

Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

18:49

"Изменение ситуации на фронте": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на Запорожье

18:44

Доллар внезапно "ушел на дно": НБУ установил новый курс валют

18:29

"Настало время": культовая группа Black Sabbath впервые за 20 лет воссоединится

18:04

Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление

18:01

Как отправить лекарства за границу: советы и таможенные требования

18:01

У Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку: в СМИ раскрыли важные детали

17:56

Нелестная фотосессия: Тайра Бэнкс напугала видом в объективах папарацци

17:53

План Трампа по завершению войны в Украине готовы презентовать: Келлог назвал дату

17:38

Недалеко от госграницы: РФ образовала новый плацдарм на Харьковщине - DeepState

17:32

3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея НовиковаФото

17:14

Диетологи назвали 5 целебных свойств киноа: что лечит это зерно

17:02

"Это только начало": по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известна причина

16:51

Канье Уэсту диагностировали неизлечимое заболевание

16:50

Пентагон готовится к выводу всех войск США из Сирии: что происходит

16:43

Почему двигатели авто измеряют в лошадиных силах: ответ удивит водителей

16:34

Россияне дважды пытались зайти на территорию Украины: в ГПСУ назвали области

Реклама
16:15

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

16:09

Необычные колбасы и мясные деликатесы по всему мира , которые вам точно захочется попробовать новости компании

16:00

"Жалеть не нужно": зять-оккупант продюсера из РФ пропал без вести в Украине

15:55

Обязательно зацветет: как ухаживать за денежным деревом

15:55

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

15:30

"Не святая": Оля Цибульская рассказала, с чего начался ее роман с мужем

15:27

Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

15:22

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитниковФото

15:16

РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

14:58

"Ты отдал жизнь войне": на фронте погиб избранник военной "Ксены" – поэт "Енот"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять