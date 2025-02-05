В ВСУ раскрыли тактику штурмов россиян на Купянском направлении: что придумал враг

Российские оккупанты стремятся захватить Купянск.

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Военнослужащий рассказал о ситуации на Купянском направлении / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Кратко:

Захватчики штурмуют позиции украинских бойцов на Купянском направлении

Основная цель врага - полный захват Купянска

Российские оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. На части участка враг для штурмов привлекает только пехоту, а на других - использует механизированные штурмы. Кроме того, захватчики применяют танки во время наступления. Об этом рассказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Александр с позывным "Алекс" в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, основная цель врага - полный захват Купянска, ведь этот город является логистическим узлом.

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"В зоне нашей ответственности удается сохранять линию фронта, активно работаем в основном сейчас по пехотным подразделениям, то есть тактика противника заключается в прорыве накоплений. Соответственно, стараемся работать по пехоте, по укреплениям, местам расположения", - рассказал Александр.

Он отметил, что оккупанты не "изменяют" традиционной тактике. На Купянском направлении враг активно использует метод "мясных штурмов".

"Постоянно забрасываются новые и новые пехотные группы для насыщения и расширения плацдарма. Если анализировать открытые источники, можем прийти к неутешительному выводу, что зверства в армии РФ - это распространенное явление. Если говорить о расстрелах, то на передней линии фронта это вы не увидите, то есть это в местах дислокации, скорее всего, происходит. Но тактика распространена", - отметил офицер.

Александр также рассказал, что для наступательных операций российская армия привлекает подразделения с разным уровнем подготовки. Оккупационные войска время от времени проводят ротацию своих сил.

По его словам, во время штурмов россияне выпускают первым танк с усиленной защитой, кроме того, на нем устанавливаются средства РЭБ.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Напомним, военный обозреватель, координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец сообщил о сложной ситуации к северу от Купянска. По его словам, передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг, вдоль Оскола. Машовец считает, что если этому плацдарму противника не уделить должное внимание в ближайшее время, то оборона Купянска будет затруднена.

Недавно в DeepState писали, что РФ образовала новый плацдарм на Харьковщине. Аналитики напомнили, что попытки пересечь водную преграду в этом районе были со стороны врага неоднократными и начались они еще примерно с середины января, а прощупывание местности осуществлялось еще в начале прошлого месяца.

Главред со ссылкой на ОСГВ "Хортица" писал, что на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске. На Купянском направлении враг также штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово: успеха не имел.

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Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

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