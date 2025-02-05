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РФ перебросит войска в Беларусь: Зеленский озвучил коварный замысел Путина

Марина Фурман
5 февраля 2025, 19:58
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Путин начнет перемещать российские войска в Беларусь уже весной, летом или осенью.
Зеленский, Путин, Лукашенко
Зеленский рассказал о замысле Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы президента Украины:

  • Путин попытается сделать все, чтобы втянуть в войну Беларусь
  • Россия начнет перебрасывать свои войска в Беларусь весной, летом или осенью
  • Диктатор РФ будет угрожать европейским странам

Российский диктатор Владимир Путин будет делать все возможно, чтобы втянуть людей и войска Беларуси в войну. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, передает Укринформ.

Зеленский подчеркнул, что европейским государствам нужно быть готовыми к угрозам со стороны Путина.

видео дня

"С амбициями Путина и тем, что мы видим сегодня, когда он делает все, чтобы не остановить эту войну, факт заключается в том, что он будет идти дальше. Будет думать о других странах. Я в этом уверен. Я предупреждаю об этом абсолютно открыто, откровенно. Вы увидите, он будет провоцировать другие страны. Возможно, следующей будет Польша, или страны Балтийские страны. И это не просто очередная риторика", - рассказал президент Украины.

Он добавил, что Путин начнет перебрасывать российские войска в Беларусь уже весной, летом или осенью.

"И многие европейцы, возможно, и Соединенные Штаты, будут говорить, что это запугивание Польши, Литвы, других наших балтийских партнеров. Но вы увидите, что он будет делать все, чтобы втянуть их, будет думать, как их провоцировать. Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь в войну", - добавил Зеленский.

По его мнению, после того, как с территории Беларуси Украину атаковали ракетами, эта страна уже была в войне.

"Но их люди - нет, и их войско - пока нет, но Путин этого очень хочет. И поэтому я считаю, что надо делать все, чтобы его остановить", - сказал глава страны.

Заявления Зеленского - последние новости

Как писал Главред, 5 февраля, в Киеве состоялся брифинг после встречи с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми, где Зеленский поднимал немало тем, которые касались Украины. В частности, глава страны заявил, что США не уменьшили помощь Украине после смены администрации Белого дома, однако пока речь не идет о новых пакетах помощи.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина одержать победу без поддержки США, Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения эта помощь была критически важной. Ситуация была крайне сложной, и страна могла оказаться под угрозой оккупации. Однако благодаря мужеству украинского народа, силе армии и поддержке международных партнеров удалось выстоять.

Кроме того, Зеленский вспомнил операцию ВСУ в Курской области. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса.

Он также добавил, что благодаря проведению операции в Курской области, украинские бойцы смогли стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении. Также ВСУ контролируют ситуацию на Запорожском направлении, где она сейчас лучше, чем раньше. На отдельных участках Силы обороны смогли продвинуться вперед.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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