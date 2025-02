Нужна марионетка: известно, кого Путин хочет видеть президентом Украины

Главное из заявления президента:

Владимир Зеленский считает, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично, кто будет президентом Украины. Главное, чтобы этот человек имел антизападную позицию. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По его словам, России нужна марионетка в Киеве - человек, которого они смогут контролировать.

"До войны они уже имели влияние в нашем парламенте. Они контролировали одну из крупнейших политических партий и делали все, чтобы Украина не могла окончательно выбрать европейский путь", - подчеркнул он.

Зеленский также подчеркнул, что оккупанты в Украине хотят сделать то же, что они сделали в Чечне, - полностью уничтожить и превратить в абсолютно подконтрольную и подвластную им территорию.

"То же самое они сделали в Грузии: сначала - замороженный конфликт, потом - подвластное правительство. Эту же тактику они применили и в Беларуси", - подытожил президент Украины.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос освобождения Запорожской АЭС будет ключевым на первой встрече с представителями России.

Зеленский также раскрыл потери защитников Украины. По его словам, в войне против России погибли 45 100 украинских военных. В то же время 390 тысяч раз военные получили ранения.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что в Украине невозможно провести выборы во время военного положения по ряду юридических и практических причин. По его словам, из-за боевых действий и временной оккупации территорий, миллионы украинцев не смогут принять участие в выборах. Если сейчас провести выборы, проголосовать не смогут военные, люди на временно оккупированных территориях и за рубежом.

Кто такой Пирс Морган?

Пирс Стефан Пью-Морган - английский телеведущий, журналист, писатель и медиа-персонаж. Свою карьеру он начал в 1988 году в таблоиде The Sun. В 1994 году, в возрасте 29 лет, Руперт Мердок назначил его редактором News of the World, что сделало его самым молодым редактором британской национальной газеты за более чем полвека.

Как телеведущий, Морган вел ток-шоу ITV "Истории жизни Пирса Моргана" (2009-2020), ток-шоу "Пирс Морган в прямом эфире" на CNN (2011-2014) и был соведущим программы "Завтрак" на ITV "Доброе утро, Британия" (2015-2021). Также он был ведущим "TalkTV" (теперь известного как Talk), ведя программу "Piers Morgan Uncensored" с 2022 по 2024 год, прежде чем перенести шоу на YouTube.