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Вывести войска оттуда: Зеленский раскрыл, какой первый вопрос поднимет с Путиным

Даяна Швец
5 февраля 2025, 01:15
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Президент назвал первые шаги Украины по переговорам с Кремлем.
Зеленский, Путин
Зеленский раскрыл, какой первый вопрос поднимет с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот с конференции Зеленского

Главное из заявлений Зеленского:

  • Украина поднимет вопрос ЗАЭС на переговорах с РФ
  • Россия размещала на ЗАЭС различные подразделения, в том числе чеченцев

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос освобождения Запорожской АЭС будет ключевым на первой встрече с представителями России. Об этом он заявил во время переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

На вопрос о возможности деоккупации станции политико-дипломатическим путем Зеленский подтвердил, что это остается на повестке дня. Он напомнил, что с начала российской оккупации ЗАЭС Украина провела ряд встреч с представителями МАГАТЭ.

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"Мы с самого начала говорили, что пока мы не можем разблокировать станцию. Это безопасность для всего мира. Давайте сделаем все, чтобы под контролем МАГАТЭ наши люди там работали и чтобы там не было российских боевиков. В принципе, людей с оружием, - отметил Зеленский. - Мы очень хотели этого... Не получилось договориться с российской стороной", - заявил президент, передает корреспондент УНИАН.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что после захвата станции там находились различные подразделения российской армии, в частности чеченские формирования.

Также Зеленский вспомнил, что администрация президента США Джо Байдена высказывала Украине предостережения относительно атак на энергетические объекты России, в частности нефтяные заводы, из-за возможных рисков.

"Мы с самого начала говорили, что пока мы не можем разблокировать станцию. Это безопасность для всего мира. Давайте сделаем все, чтобы под контролем МАГАТЭ наши люди там работали и чтобы там не было российских боевиков. В принципе, людей с оружием, - отметил Зеленский. - Мы очень хотели этого... Не получилось договориться с российской стороной".

Переговоры с Путиным и безопасность ЗАЭС

Как писал Главред, сегодня стало известно, что Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным. Президент Украины заявил, что пойдет на такой шаг, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины.

Кроме этого, сегодня, 4 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси совершил визит в Украину. Он предупредил о ядерных рисках из-за российских обстрелов.

Стоит также указать, что ООН требует вывода войск РФ с ЗАЭС. В документе отмечается, что Россия как страна-агрессор должна немедленно остановить военную агрессию против Украины и безоговорочно вывести свои войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Больше важных новостей:

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта и теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

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