Пассажирский самолет сбила ракета РФ: Азербайджан предъявил доказательства - Reuters

Коротко:
- Российская ПВО атаковала пассажирский борт
- Найдены обломки ракеты "Панцирь-С" в сбитом самолете
В декабре 2024 года пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из России в Казахстан, потерпел катастрофу недалеко от казахстанского города Актау. В результате аварии погибли все 38 человек, находившихся на борту.
Согласно информации, полученной Reuters от источника в правительстве Азербайджана, причиной трагедии стала ракета, выпущенная российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".
"Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы", - сказал собеседник информационного агентства.
Как известно, 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане разбился самолет Embraer, принадлежавший авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда заявил, что самолет был обстрелян с земли. Он подчеркнул, что Россия должна была признать свою ответственность, извиниться перед Азербайджаном как перед дружественной страной и официально сообщить об этом общественности.
Авиакатастрофа азербайджанского самолета - главное
Как сообщал Главред, 27 декабря Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией. Как говорилось в заявлении, РФ должна извиниться за атаку пассажирского судна.
Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау. Версии, которые выдвигали в РФ, указывают на то, что российская сторона "хотела замять дело", считает он.
Со временем глава Кремля Владимир Путин извинился, но не за сбивание самолета. Он заявил, что самолет AZAL пытался приземлиться в Грозном, который якобы был под атакой дронов, поэтому работала ПВО.
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