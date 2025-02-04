Пассажирский самолет сбила ракета РФ: Азербайджан предъявил доказательства - Reuters

Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты "Панцирь-С", говорится в заявлении.

https://glavred.info/world/passazhirskiy-samolet-sbila-raketa-rf-azerbaydzhan-predyavil-dokazatelstva-reuters-10636808.html Ссылка скопирована

Россия подозревается в уничтожении пассажирского самолета / Коллаж: Главред, фото: prezident.az, Википедия

Коротко:

Российская ПВО атаковала пассажирский борт

Найдены обломки ракеты "Панцирь-С" в сбитом самолете

В декабре 2024 года пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из России в Казахстан, потерпел катастрофу недалеко от казахстанского города Актау. В результате аварии погибли все 38 человек, находившихся на борту.

Согласно информации, полученной Reuters от источника в правительстве Азербайджана, причиной трагедии стала ракета, выпущенная российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С".

видео дня

"Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты "Панцирь-С", который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы", - сказал собеседник информационного агентства.

​ "Панцирь-С" / Инфографика: Главред

Как известно, 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане разбился самолет Embraer, принадлежавший авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда заявил, что самолет был обстрелян с земли. Он подчеркнул, что Россия должна была признать свою ответственность, извиниться перед Азербайджаном как перед дружественной страной и официально сообщить об этом общественности.

Авиакатастрофа азербайджанского самолета - главное

Как сообщал Главред, 27 декабря Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией. Как говорилось в заявлении, РФ должна извиниться за атаку пассажирского судна.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау. Версии, которые выдвигали в РФ, указывают на то, что российская сторона "хотела замять дело", считает он.

Со временем глава Кремля Владимир Путин извинился, но не за сбивание самолета. Он заявил, что самолет AZAL пытался приземлиться в Грозном, который якобы был под атакой дронов, поэтому работала ПВО.

Больше международных новостей:

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред