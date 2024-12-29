Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау и действиях России

Версии, которые выдвигали в РФ, указывают на то, что российская сторона "хотела замять дело", сказал Ильхам Алиев.

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Россия должна наказать виновных, извиниться перед Азербайджаном и выплатить компенсации - Алиев / Коллаж: Главред, фото: prezident.az, Википедия

Азербайджанский гражданский самолет Embraer E190, который потерпел крушение под Актау, получил повреждения на территории России недалеко от Грозного. Российская сторона выдвигала непонятные версии и пыталась замять дело. В первые три дня в Баку не услышали ни признания вины, ни извинений. Азербайджан требует от России наказания виновных, извинений и выплаты компенсаций. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский самолет получил повреждения на территории России

В интервью телевидению Азербайджана он сказал о том, что самолет получил повреждения по причине обстрела с земли на территории РФ.

"Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - говорит Алиев. видео дня

Россия "хотела замять дело"

Российская сторона выдвигала разные версии и "хотела замять дело", утверждает Алиев.

"Выдвинутая кем-то версия о попадании самолета в стаю птиц полностью снята с повестки. Однако, к сожалению, некоторые круги в России предпочли выдвинуть ее. <...> Официальные российские агентства выдвинули версию о взрыве некоего газового баллона на борту самолета. Это явно свидетельствовало о том, что российская сторона хотела замять дело, что, конечно, непорядочно по отношению к кому бы то ни было. Конечно, наш самолет был сбит случайно. Конечно, здесь не может быть и речи о преднамеренном террористическом акте", - сказал азербайджанский президент.

Россия должна была сразу признать вину и извиниться

По словам главы азербайджанского государства, в первые три дня официальная Москва не признала свою вину и не извинилась перед Баку.

"Поэтому признание вины, своевременные извинения перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и информирование общественности об этом — все это были меры и шаги, которые должны были быть предприняты. К сожалению, первые три дня мы ничего не слышали от России, кроме каких-то абсурдных теорий", - добавил Алиев.

Баку требует от Москвы извинений и компенсаций

Также Алиев сказал, что Азербайджан требует от России наказания виновных, извинений и выплаты компенсаций.

Катастрофа самолета Embraer E190 под Актау – что об этом известно:

Как сообщал Главред, утром, 25 декабря под Актау произошла катастрофа самолета Azerbaijan Airlines, который из Баку летел в Грозный (Чечня). Погибли 38 человек. Получили ранения 29 человек.

Самолет Azerbaijan Airlines был сбит российским зенитным ракетным комплексом, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Вместо того, чтобы экстренно посадить поврежденный самолет в Грозном, россияне перенаправили его в Казахстан.

27 декабря в парламенте Азербайджана заявили, что самолет был сбит системой ПВО в небе над Грозным. Азербайджанский депутат Расим Мусабеков призвал привлечь к уголовной ответственности виновных и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим.

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Кто такой Ильхам Алиев? Ильхам Алиев – азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник Гейдара Алиева – третьего президента Азербайджана, который занимал свой пост с 1993 по 2003 год. Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.

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