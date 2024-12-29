Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау и действиях России

Андрей Ганчук
29 декабря 2024, 13:33обновлено 29 декабря, 14:23
576
Версии, которые выдвигали в РФ, указывают на то, что российская сторона "хотела замять дело", сказал Ильхам Алиев.
Алиев, крушение самолета Актау
Россия должна наказать виновных, извиниться перед Азербайджаном и выплатить компенсации - Алиев / Коллаж: Главред, фото: prezident.az, Википедия

Азербайджанский гражданский самолет Embraer E190, который потерпел крушение под Актау, получил повреждения на территории России недалеко от Грозного. Российская сторона выдвигала непонятные версии и пыталась замять дело. В первые три дня в Баку не услышали ни признания вины, ни извинений. Азербайджан требует от России наказания виновных, извинений и выплаты компенсаций. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджанский самолет получил повреждения на территории России

В интервью телевидению Азербайджана он сказал о том, что самолет получил повреждения по причине обстрела с земли на территории РФ.

"Разумеется, окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков. Но и первоначальные версии достаточно обоснованы и опираются на факты. А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - говорит Алиев.

видео дня

Россия "хотела замять дело"

Российская сторона выдвигала разные версии и "хотела замять дело", утверждает Алиев.

"Выдвинутая кем-то версия о попадании самолета в стаю птиц полностью снята с повестки. Однако, к сожалению, некоторые круги в России предпочли выдвинуть ее. <...> Официальные российские агентства выдвинули версию о взрыве некоего газового баллона на борту самолета. Это явно свидетельствовало о том, что российская сторона хотела замять дело, что, конечно, непорядочно по отношению к кому бы то ни было. Конечно, наш самолет был сбит случайно. Конечно, здесь не может быть и речи о преднамеренном террористическом акте", - сказал азербайджанский президент.

Россия должна была сразу признать вину и извиниться

По словам главы азербайджанского государства, в первые три дня официальная Москва не признала свою вину и не извинилась перед Баку.

"Поэтому признание вины, своевременные извинения перед Азербайджаном, который считается дружественной страной, и информирование общественности об этом — все это были меры и шаги, которые должны были быть предприняты. К сожалению, первые три дня мы ничего не слышали от России, кроме каких-то абсурдных теорий", - добавил Алиев.

Баку требует от Москвы извинений и компенсаций

Также Алиев сказал, что Азербайджан требует от России наказания виновных, извинений и выплаты компенсаций.

Катастрофа самолета Embraer E190 под Актау – что об этом известно:

Как сообщал Главред, утром, 25 декабря под Актау произошла катастрофа самолета Azerbaijan Airlines, который из Баку летел в Грозный (Чечня). Погибли 38 человек. Получили ранения 29 человек.

Самолет Azerbaijan Airlines был сбит российским зенитным ракетным комплексом, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. По его словам, Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого. Вместо того, чтобы экстренно посадить поврежденный самолет в Грозном, россияне перенаправили его в Казахстан.

27 декабря в парламенте Азербайджана заявили, что самолет был сбит системой ПВО в небе над Грозным. Азербайджанский депутат Расим Мусабеков призвал привлечь к уголовной ответственности виновных и выплатить компенсации родственникам погибших и пострадавшим.

Другие новости:

Кто такой Ильхам Алиев?

Ильхам Алиев – азербайджанский государственный деятель и политик. Президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

Сын и преемник Гейдара Алиева – третьего президента Азербайджана, который занимал свой пост с 1993 по 2003 год.

Становился президентом Азербайджана по результатам выборов 2003, 2008, 2013, 2018, 2024 годов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России авиакатастрофа Ильхам Алиев новости Азербайджана
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

14:55Украина
Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

13:48Украина
Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

13:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

Последние новости

14:59

Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

14:55

Украинская армия отбросила россиян в Курской области – DeepState

13:48

Атаки сотням бомб, БПЛА и ракет: Зеленский о деталях массированных ударов РФ

13:45

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

13:33

Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
13:33

Алиев сделал заявление о катастрофе самолета под Актау и действиях России

13:25

После рождения двойняшек: Лиза Глинская заговорила про новую беременность

13:21

Налет "растает" за считанные минуты: названо копеечное средство для очистки бокалов

12:48

От такого блюда ахнут все: изумительный рецепт бомбического мясаВидео

Реклама
12:44

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

12:42

Муж-воин Наталки Денисенко ходит с ходунками после операции - что произошло

12:36

Армии Путина поставлена "задача" №1 до Нового года: в ВСУ раскрыли детали

12:32

Без химии и дорогих средств: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

12:30

РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте

12:03

Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней - как она выглядит в жизни

12:02

"Претензии" США на территории трех государств: у Трампа сделали заявление

11:54

Угроза появления войск КНДР у границ НАТО: у Зеленского сделали громкое заявление

11:17

Что нужно успеть до Нового года: советы астролога с 29 по 31 декабря

11:03

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Быкам - обман, Козлам - оскорбления

11:00

Что на самом деле происходит в Торецке Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы

Реклама
10:56

Мирный договор с РФ: вступление Украины в НАТО сейчас не главная цель – Мельник

10:21

"Как же ты так смог": Анна Седокова ошарашила заявлением о Янисе Тимме

10:16

Принесет беду и разлуку: почему не стоит дарить полотенца и принимать в подарок

09:50

В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погиблиВидео

09:44

Ввод немецких миротворцев в Украину: Мерц назвал главное условие

09:15

Для чего на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто: ответ удивит

09:11

Тоня Паперная засветилась на красной дорожке в РФ - Ольга Сумская отреагировала

08:50

КНДР приняла стратегию "жесточайшего" противодействия США: Reuters раскрыло детали

08:46

Склад с Shahed в РФ взлетел на воздух: в ISW раскрыли детали мощного удара ВСУ

08:21

"Каникулы дома": Вера Брежнева вернулась в Украину и показала свой дом

07:37

Россияне прорвались в Торецке и Курахово: в DeepState раскрыли угрозы для ВСУ

06:42

Путин считает Трампа слабакоммнение

06:00

"4−5 песен": появление Аллы Пугачевой на Рублевке - россияне никогда не забудут

05:32

Где отличия между двумя снеговиками: на загадку дается всего 19 секунд

04:52

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: ответ удивит многих

03:33

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

02:34

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

01:30

Шанс запрыгнуть в последний вагон: каким знакам зодиака повезет в конце года

28 декабря, суббота
23:55

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:00

Проверьте свои сверхспособности: найдите незапертый замок за 5 секунд

Реклама
22:48

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:21

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

22:20

Имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии – Минэнерго

21:53

"В полиции ждут на допрос": Анна Седокова влипнула в беду - что случилось

21:42

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

21:21

В Тисе утонули двое мужчин - они заплатили за переправку в Румынию $7-10 тыс

20:27

Помогающие ВСУ иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине

20:05

"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

19:04

Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих

19:00

РФ перешла к новой тактике ракетных ударов по Украине: анализ разведки Британии

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять