Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

Азербайджанский депутат заявил, что следует выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

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РФ подбила пассажирский самолет системой ПВО / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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В Азербайджане обвинили РФ в сбитии пассажирского самолета

Парламент требует извинений и компенсаций от РФ

В парламенте Азербайджана официально обвинили Россию в сбитии самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines. Депутат Азербайджана Расим Мусабеков в интервью изданию Turan заявил, что РФ должна извиниться за атаку пассажирского судна.

Депутат подчеркнул, что 25 декабря самолет был сбит на территории России, в небе над Грозной системой ПВО. И отрицать это невозможно.

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По его мнению, российская сторона должна извиниться за атаку пассажирского судна.

"Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим.", - сказал Мусабеков.

Он вспомнил, когда был сбит российский военный вертолет во время 44-дневной войны 2020 года, азербайджанская сторона просила прощения и выплатила компенсации пострадавшим.

Авиакатастрофа в Актау - последние новости

Как писал Главред, 25 декабря, в Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту - разбился самолет азербайджанских авиалиний. Известно, что судно упало в районе аэропорта Актау. Очевидцы сообщили, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что причиной авиакатастрофы стала РФ. Самолет был поврежден российским зенитно-ракетным комплексом.

Кроме того, правительственные источники заявили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

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