Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

Марина Фурман
27 декабря 2024, 00:29
541
Азербайджанский депутат заявил, что следует выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.
авиакатастрофа
РФ подбила пассажирский самолет системой ПВО / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Основное:

  • В Азербайджане обвинили РФ в сбитии пассажирского самолета
  • Парламент требует извинений и компенсаций от РФ

В парламенте Азербайджана официально обвинили Россию в сбитии самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines. Депутат Азербайджана Расим Мусабеков в интервью изданию Turan заявил, что РФ должна извиниться за атаку пассажирского судна.

Депутат подчеркнул, что 25 декабря самолет был сбит на территории России, в небе над Грозной системой ПВО. И отрицать это невозможно.

видео дня

По его мнению, российская сторона должна извиниться за атаку пассажирского судна.

"Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим.", - сказал Мусабеков.

Он вспомнил, когда был сбит российский военный вертолет во время 44-дневной войны 2020 года, азербайджанская сторона просила прощения и выплатила компенсации пострадавшим.

Авиакатастрофа в Актау - последние новости

Как писал Главред, 25 декабря, в Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту - разбился самолет азербайджанских авиалиний. Известно, что судно упало в районе аэропорта Актау. Очевидцы сообщили, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что причиной авиакатастрофы стала РФ. Самолет был поврежден российским зенитно-ракетным комплексом.

Кроме того, правительственные источники заявили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Азербайджан сбитый самолет самолет крушение самолет сбили новости Азербайджана
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

00:29Мир
"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

23:27Украина
В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в Днепре

В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в Днепре

22:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

Последние новости

00:29

Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

26 декабря, четверг
23:39

"Может анонсировать визит через месяц": Франциск принял приглашение посетить Украину

23:27

"Поможет выровнять ситуацию на фронте": Зеленский заявил об увеличения помощи от США

22:55

Справятся с головоломкой не все: найдите спрятавшуюся кошку среди сов за 9 секунд

22:50

Зачем хозяйки добавляют чеснок в горшки с растениями: ответ удивит

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
22:28

"Девочку назвали в мою честь": Киркоров жестко опозорился выдуманной историейВидео

22:10

Седокова украла телефон Яниса Тиммы, чтобы не сесть в тюрьму: друг выдал детали

22:00

В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в ДнепреВидео

21:57

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Реклама
21:54

В Украине возобновили бронирование через "Дію": схема брони работника

21:47

Минус 25 млн долларов: ВСУ поразили важный для оккупантов комплекс

21:33

Бывшая участница "Холостяка" выходит замуж

21:20

Что должно стоять на новогоднем столе в 2025 году: мольфар дал важные советы

20:54

В Украине с января медосмотр можно будет пройти онлайн: детали реформы

20:52

Почему собаки все вынюхивают: неожиданное объяснение ученых

20:32

Новый залог в 402 млн грн: экс-начальника Борисова снова отправили в СИЗО

19:55

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

19:41

Синоптики объявили штормовое предупреждение: где прогнозируют мокрый снег и дождь

19:24

При каких условиях РФ может применить "Орешник": Путин раскрыл свои циничные планы

19:21

График отключения света 27 декабря: ситуация в энергосистеме значительно улучшилась

Реклама
19:10

Как катастрофа с самолетом в Казахстане станет проблемой для Путинамнение

19:05

Укрпочта резко повышает тарифы: отправка каких посылок станет дороже

19:03

Амадор Лопес упал со сцены и оказался в больнице

18:57

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

18:44

РФ пугает наступлением на Херсон: в СНБО озвучили ключевой замысел врага

18:29

От запеченной скумбрии до голливудского салата от Евгения Клопотенко: с чем смаковать новогодний выпуск шоу "Я люблю Украину" 31 декабря

18:15

Что значит, если кошка ходит по дому и мяукает: на что стоит обратить внимание

17:55

Придут беды и несчастья: 3 запрета, которые нельзя нарушать 27 декабря

17:43

Возможен ли массированный обстрел Украины на Новый год: Мусиенко дал свой прогноз

17:30

Сможет каждый: как проверить настоящее сливочное масло или нет в домашних условиях

16:47

Удар по командному пункту РФ в Льгове: погиб замкомандира бригады и 17 военных

16:22

Что делать с вещами умершего до 40 дней: специалисты назвали несколько вариантов

16:17

Готовность поддерживать Украину до победы резко падает в западной Европе - The Guardian

16:05

Рухнувший в Казахстане самолет сбила российская ракета – Euronews

15:14

Враг штурмует наши позиции даже на самокатах и "Жигулях" - командующий Нацгвардией

15:12

Многие хозяйки заблуждаются: на каком режиме стирать постельное белье

14:51

Цены набирают обороты: в Украине резко подорожал популярный овощ

14:13

Что значит, если упала елка: что, согласно приметам, принесет успех или негатив

14:11

"Нам не нужны удары по Москве": эксперт сказал, что спровоцирует гражданскую войну в РФ

13:55

Почему мусульманам нельзя есть свинью: какова на самом деле причина отказа

Реклама
13:55

Асма умирает: жена Башара Ассада больна раком и находитcя в изоляции в Москве

13:28

Завершение войны в 2025 году: известно, что может повлиять на такой сценарий

13:17

Никакой колбасы и мяса: оригинальный рецепт салата "Оливье"Видео

13:17

Где 3 отличительные детали: чем отличаются две картинки - надо угадать за 10 секунд

12:42

"В память о нем": Анна Седокова приняла решение после смерти бывшего мужа

12:30

После атаки РФ: украинцам сказали, как долго будут продолжаться отключения света

12:23

Армия РФ ударила по центральному рынку Никополя: много раненыхФото

12:21

"Время работает против Кремля": Путин хочет диалога, но Трамп не спешит - Загородний

12:02

Предприятие из Кривого Рога поставило ВСУ 20 тысяч бракованных спальников на 30 млн

11:40

Альбина Джанабаева засветила лицо дочери от Валерия Меладзе - детали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять