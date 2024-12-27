Азербайджан подтвердил сбитие самолета Россией: парламент требует извинений от Москвы

Основное:
- В Азербайджане обвинили РФ в сбитии пассажирского самолета
- Парламент требует извинений и компенсаций от РФ
В парламенте Азербайджана официально обвинили Россию в сбитии самолета Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines. Депутат Азербайджана Расим Мусабеков в интервью изданию Turan заявил, что РФ должна извиниться за атаку пассажирского судна.
Депутат подчеркнул, что 25 декабря самолет был сбит на территории России, в небе над Грозной системой ПВО. И отрицать это невозможно.
По его мнению, российская сторона должна извиниться за атаку пассажирского судна.
"Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим.", - сказал Мусабеков.
Он вспомнил, когда был сбит российский военный вертолет во время 44-дневной войны 2020 года, азербайджанская сторона просила прощения и выплатила компенсации пострадавшим.
Авиакатастрофа в Актау - последние новости
Как писал Главред, 25 декабря, в Казахстане упал самолет с десятками пассажиров на борту - разбился самолет азербайджанских авиалиний. Известно, что судно упало в районе аэропорта Актау. Очевидцы сообщили, что самолет направлялся из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что причиной авиакатастрофы стала РФ. Самолет был поврежден российским зенитно-ракетным комплексом.
Кроме того, правительственные источники заявили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.
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