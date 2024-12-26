Рухнувший в Казахстане самолет сбила российская ракета – Euronews

Источник в правительстве Азербайджана рассказал, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах.

https://glavred.info/world/ruhnuvshiy-v-kazahstane-samolet-sbila-rossiyskaya-raketa-euronews-10625351.html Ссылка скопирована

Самолет, который упал в Казахстане 25 декабря, сбила российская ракета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

Российская ракета над Грозным стала причиной авиатрагедии

Поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах

Система связи самолета оказалась полностью парализованной

Предварительное расследование причин крушения лайнера азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, упавшего накануне на территории Казахстана, показало, что самолет был подбит российской системой ПВО. Об этом сообщает Euronews со ссылкой источники в азербайджанском правительстве.

Данные предварительного расследование подтвердили, что российская ракета класса "земля-воздух" над Грозным стала причиной авиатрагедии в Актау.

видео дня

По данным СМИ, ракета была выпущена по рейсу 8432 над Грозным, и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.

Правительственные источники заявили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

Международное издание AnewZ, которое находится в Баку, сообщает, что ракета была выпущена из ЗРК "Панцирь-С". Система связи самолета оказалась полностью парализованной из-за использования Россией средств радиоэлектронной борьбы. Именно поэтому самолет исчез с радаров в воздушном пространстве России. Сигнал самолета появился только в районе Каспийского моря.

В момент пролета самолета над территорией Чечни российские силы ПВО пытались сбить украинские БПЛА. А глава Совета безопасности Чечни Хамзат Кадыров подтвердил, что атака беспилотников на Грозный произошла в среду утром, 25 декабря, отметив, что жертв и разрушений нет.

Авиакатастрофа в Актау - что известно

Как сообщал Главред, 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет, который разбился, направлялся из Баку в российский Грозный.

По данным источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно, это были граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. В частности, россиян было 15 человек.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что причиной авиакатастрофы стала РФ. Самолет был поврежден российским зенитно-ракетным комплексом.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред