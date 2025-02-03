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Неожиданный поворот: Орбан заявил, что называет Россию агрессором - детали

Даяна Швец
3 февраля 2025, 17:00
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Орбан объяснил, что обязывает его говорить о "российской агрессии".
Орбан, Путин
Орбан прокомментировал отношения с Россией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Что сказал Орбан:

  • Брюссель обязывает Орбана говорить о "российской агрессии"
  • Запад может выиграть эту войну только в том случае, если отправит на Украину своих солдат

У Венгрии есть все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. Об этом заявил премьер-министр Виктор Венгрии Орбан, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Более того, по словам Орбана, он даже называет Россию агрессором. Однако только из-за Брюсселя.

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"Это официальная позиция Европейского Союза. Я веду себя там лояльно. Оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Это обязывает меня говорить о "российской агрессии", - сказал он.

Орбан - инфографика
Виктор Орбан - инфографика / Главред

Кроме этого, по словам Орбана, Украина никогда не сможет победить в войне с Россией.

"В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры. С самого начала было понятно, что победа Украины невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Это был не вариант. Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром", - заявил он.

По мнению премьер-министра, никакого количества оружия не хватило бы.

"Запад может выиграть эту войну только в том случае, если отправит на Украину своих солдат. И мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат", - добавил он.

Именно по этой причине Орбан убежден, что сейчас нужен президент США Дональд Трамп.

"Когда вы сталкиваетесь с Гордиевым узлом, вы должны его разрубить. Нужен сильный человек с мечом. Речь больше не идет о том, какие у нас идеи. Трампу нужно сесть за стол переговоров с Россией и Украиной и сказать им: "Ребята, давайте заключим перемирие. Это единственный путь", - сказал он.

Для Венгрии поддерживать хорошие отношения с Пекином и Вашингтоном - не сложно, говорит Орбан.

"С Россией сложнее. Мы хотели бы сохранить все деловые отношения открытыми. Однако ЕС выступает против этого. Позиция США пока остается неясной. Нам придется подождать еще немного", - сказал он.

В то же время Виктор Орбан еще раз повторил, что он выступает против санкций.

"За последние три года мы потеряли 19,5 млрд евро, поскольку нам пришлось ограничить торговлю и выросли цены на энергоносители. Венгрия пострадала от санкций больше, чем Россия. Нефть и газ из России жизненно важны для выживания венгерской экономики. И мы получили заверения в том, что Брюссель будет работать над восстановлением транзита газа через Украину, продолжит позволять транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" и предотвращать деструктивные действия со стороны Киева", - заявил он.

Сотрудничество Орбана и Путина - последние новости

Как сообщал Главред со ссылкой на генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, 24 февраля 2022 года Орбан и Путин могли договориться. Речь идет о возможной оккупации части Украины.

В свою очередь журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк выдвинул мнение, что Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ. Дело в том, что на изменение позиции премьер-министра Венгрии повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.

В то же время не так давно Орбан выдвинул Киеву условие для продолжения санкций против РФ. По словам премьер-министра, Будапешт не зависит от украинского транзита газа, потому что уже несколько лет импортирует российский газ в обход через Турецкий поток.

Больше международных новостей:

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

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